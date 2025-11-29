Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias
Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla
F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°
Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim

Heptacampeão e o companheiro de equipe Leclerc relataram uma perda dramática de aderência e estabilidade do SF-25 na corrida de sábado em Losai

Alex Harrington
Editado:

Lewis Hamilton confirmou a dimensão dos problemas da Ferrari após um sprint desastroso no GP do Catar de Fórmula 1 que deixou tanto ele quanto seu companheiro de equipe Charles Leclerc sem desempenho para sequer terminar na zona de pontos. 

Leia também:

Enquanto Oscar Piastri dominou a corrida de 19 voltas no circuito de Losail com o George Russell da Mercedes e Lando Norris completando o pódio, a Scuderia ficou se perguntando onde havia errado depois que Hamilton não conseguiu melhor que o 17º lugar, largando do pitlane. 

Após sua luta, o heptacampeão revelou os problemas que identificou depois que várias mudanças foram feitas durante a noite.

“Bem, começamos do pitlane porque queríamos explorar e fazer algumas alterações", disse o heptacampeão. "Eles encontraram algumas coisas no simulador ontem à noite, então implementamos essas mudanças. E sim, o carro estava realmente na direção errada e muito, muito difícil [de controlar] por algum motivo", afirmou, após brincar que “ficaria aqui o dia todo” se listasse tudo o que queria melhorar.

A principal reclamação do britânico foi a falta de tração na traseira. “Simplesmente não temos estabilidade. Quando digo isso, é que a traseira não está firme. Então desliza, dá muitas perdas de controle repentinas. Depois temos quiques. Então, quando você entra em curvas como a curva 10, o carro começa a pular".

"Temos muita saída de dianteira no meio da curva. Aí você vira o volante e o carro dá uma perda de controle repentina e você tenta recuperar. É diferente entre [curvas de] baixa, média e alta [velocidade]. E é uma luta que você não acredita,” explicou Hamilton

Ao DAZN, o heptacampeão revelou que "até Pierre [Gasly, da Alpine] veio até mim depois e disse tipo 'ei, [o carro] parece muito ruim' e eu disse 'não me diga, Sherlock [Holmes, detetive de ficção].

Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team

Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team

Foto por: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Do outro lado da garagem da equipe italiana, Leclerc teve queixas semelhantes após terminar em 13º. Perguntaram se ele concordava com a opinião de Hamilton de que o carro piorou entre o treino classificatório de ontem e hoje. 

“Com certeza piorou. Não faço ideia de como isso aconteceu do classificatório para hoje. A sensação mudou completamente em relação a ontem e eu realmente não sei de onde vem isso,” disse Leclerc quando perguntado se seu carro também parecia pior.

“Na primeira volta, eu estava lutando para manter o carro na pista. Perdi quatro ou cinco posições e ainda cometi muitos erros porque estava extremamente difícil de pilotar. Então não entendo bem o que aconteceu ali".

Com ambos os pilotos enfrentando um carro desafiador, a Ferrari tem um grande trabalho pela frente enquanto agora se ajusta para o treino classificatório do GP mais tarde hoje. 

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025
Próximo artigo F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

Principais comentários
Mais de
Alex Harrington
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
F1: Brasil na mira? CEO da Liberty Media vê participação "muito ativa" da Apple em briga por direitos de transmissão

F1: Brasil na mira? CEO da Liberty Media vê participação "muito ativa" da Apple em briga por direitos de transmissão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Brasil na mira? CEO da Liberty Media vê participação "muito ativa" da Apple em briga por direitos de transmissão
Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"

Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"
Lewis Hamilton
Mais de
Lewis Hamilton
F1: Como Hamilton vem reagindo à temporada 'de pesadelo' com a Ferrari

F1: Como Hamilton vem reagindo à temporada 'de pesadelo' com a Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Como Hamilton vem reagindo à temporada 'de pesadelo' com a Ferrari
F1: Hamilton "não se arrepende" de ida à Ferrari e volta atrás em comentário sobre 2026

F1: Hamilton "não se arrepende" de ida à Ferrari e volta atrás em comentário sobre 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton "não se arrepende" de ida à Ferrari e volta atrás em comentário sobre 2026
F1: Se 'desastre' não é a palavra certa para definir a temporada 2025 da Ferrari, qual é?

F1: Se 'desastre' não é a palavra certa para definir a temporada 2025 da Ferrari, qual é?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Se 'desastre' não é a palavra certa para definir a temporada 2025 da Ferrari, qual é?
Ferrari
Mais de
Ferrari
F1 - Vasseur defende Ferrari: "Temporada não é um desastre"

F1 - Vasseur defende Ferrari: "Temporada não é um desastre"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Vasseur defende Ferrari: "Temporada não é um desastre"
F1: Ferrari deve "se acalmar" após pessimismo de Hamilton em Las Vegas, diz Vasseur

F1: Ferrari deve "se acalmar" após pessimismo de Hamilton em Las Vegas, diz Vasseur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Ferrari deve "se acalmar" após pessimismo de Hamilton em Las Vegas, diz Vasseur
F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira

F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira

Últimas notícias

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros