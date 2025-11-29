F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim
Heptacampeão e o companheiro de equipe Leclerc relataram uma perda dramática de aderência e estabilidade do SF-25 na corrida de sábado em Losai
Lewis Hamilton confirmou a dimensão dos problemas da Ferrari após um sprint desastroso no GP do Catar de Fórmula 1 que deixou tanto ele quanto seu companheiro de equipe Charles Leclerc sem desempenho para sequer terminar na zona de pontos.
Enquanto Oscar Piastri dominou a corrida de 19 voltas no circuito de Losail com o George Russell da Mercedes e Lando Norris completando o pódio, a Scuderia ficou se perguntando onde havia errado depois que Hamilton não conseguiu melhor que o 17º lugar, largando do pitlane.
Após sua luta, o heptacampeão revelou os problemas que identificou depois que várias mudanças foram feitas durante a noite.
“Bem, começamos do pitlane porque queríamos explorar e fazer algumas alterações", disse o heptacampeão. "Eles encontraram algumas coisas no simulador ontem à noite, então implementamos essas mudanças. E sim, o carro estava realmente na direção errada e muito, muito difícil [de controlar] por algum motivo", afirmou, após brincar que “ficaria aqui o dia todo” se listasse tudo o que queria melhorar.
A principal reclamação do britânico foi a falta de tração na traseira. “Simplesmente não temos estabilidade. Quando digo isso, é que a traseira não está firme. Então desliza, dá muitas perdas de controle repentinas. Depois temos quiques. Então, quando você entra em curvas como a curva 10, o carro começa a pular".
"Temos muita saída de dianteira no meio da curva. Aí você vira o volante e o carro dá uma perda de controle repentina e você tenta recuperar. É diferente entre [curvas de] baixa, média e alta [velocidade]. E é uma luta que você não acredita,” explicou Hamilton.
Ao DAZN, o heptacampeão revelou que "até Pierre [Gasly, da Alpine] veio até mim depois e disse tipo 'ei, [o carro] parece muito ruim' e eu disse 'não me diga, Sherlock [Holmes, detetive de ficção].
Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team
Foto por: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Do outro lado da garagem da equipe italiana, Leclerc teve queixas semelhantes após terminar em 13º. Perguntaram se ele concordava com a opinião de Hamilton de que o carro piorou entre o treino classificatório de ontem e hoje.
“Com certeza piorou. Não faço ideia de como isso aconteceu do classificatório para hoje. A sensação mudou completamente em relação a ontem e eu realmente não sei de onde vem isso,” disse Leclerc quando perguntado se seu carro também parecia pior.
“Na primeira volta, eu estava lutando para manter o carro na pista. Perdi quatro ou cinco posições e ainda cometi muitos erros porque estava extremamente difícil de pilotar. Então não entendo bem o que aconteceu ali".
Com ambos os pilotos enfrentando um carro desafiador, a Ferrari tem um grande trabalho pela frente enquanto agora se ajusta para o treino classificatório do GP mais tarde hoje.
