Lewis Hamilton acredita que, apesar de uma pequena diferença no equilíbrio após a introdução pela Fórmula 1 de testes mais rigorosos de flexão das asas no GP da Espanha, foi um "desperdício de dinheiro" forçar as equipes a desenvolverem novas asas.

Antes do fim de semana de Barcelona, havia inúmeras sugestões de que equipes como McLaren e Mercedes estariam muito mais próximas de equipes como Red Bull e Ferrari com a introdução obrigatória de novas asas dianteiras.

Suspeitava-se que as duas equipes haviam explorado os limites dos regulamentos mais do que as outras, usando a flexão da asa dianteira para obter um equilíbrio mais uniforme entre o desempenho nas curvas de alta e baixa velocidade.

Uma redução de 5 mm na flexão permitida nas asas quando testadas pela FIA foi introduzida para a Espanha, encerrando uma discussão que começou na temporada passada, quando a Red Bull e a Ferrari pediram esclarecimentos ao órgão regulador sobre os designs das asas de suas rivais.

No treino classificatório para o GP da Espanha, a McLaren superou as expectativas ao fechar a primeira fila; o pole Oscar Piastri foi 0,3s mais rápido que o terceiro colocado, Max Verstappen.

Hamilton expressou sua opinião sobre o assunto após a classificação; assim como os outros pilotos, ele achava que o equilíbrio geral estava marginalmente comprometido com a asa dianteira mais rígida, mas também acreditava que o efeito mínimo tornava inútil o desenvolvimento de novas asas.

"O equilíbrio definitivamente não é tão bom quanto o que tínhamos antes", afirmou o heptacampeão. "Mas não fez nenhuma [diferença] - que desperdício de dinheiro. Desperdiçou o dinheiro de todo mundo".

"Literalmente não mudou nada. As asas de todo mundo ainda se dobram. É apenas a metade da curvatura. E todos tiveram que fazer novas asas e gastar mais dinheiro para fazê-las. Isso não faz sentido. Mas é o que é e nós continuamos".

"Eu pilotei no simulador e é praticamente a mesma coisa. Um pouco mais de saída de traseira em alta velocidade".

Charles Leclerc, companheiro de Hamilton na Ferrari, concordou que, embora pudesse sentir uma pequena diferença nas condições de alta velocidade, as equipes estavam lidando amplamente com as mudanças na configuração.

Assim, o monegasco sugeriu que as mudanças simplesmente significavam que as equipes dependiam menos das asas dianteiras para induzir o equilíbrio mais estável e transferiram esse ônus para outra parte do carro.

"Sim [é perceptível], especialmente em alta velocidade. É um pouco mais complicado de dirigir, mas não é algo que me desagrade. Na verdade, não [há muita diferença] porque você pode conseguir isso de diferentes maneiras. Mecanicamente, todo mundo tem algo para conseguir isso de uma forma ou de outra".

"Então, acho que todos nós fomos nessa direção, já que antes apenas a asa dianteira estava fazendo o trabalho um pouco mais. Do nosso lado, não houve muita mudança", concluiu Leclerc.

GUERRA de palavras: BORTOLETO x ANTONELLI. Futuro de MÔNACO e LANDO NORRIS, vencedor INCOMPREENDIDO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!