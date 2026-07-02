Lewis Hamilton assinou seu primeiro contrato com a Ferrari em 2024, surpreendendo todo o paddock ao deixar a Mercedes depois de 12 temporadas com a equipe de Brackley na Fórmula 1. Agora, o heptacampeão está pronto para ativar sua cláusula que o mantém com os italianos por pelo menos mais um ano.

O acordo do heptacampeão, é claro, é mantido em sigilo, como a grande maioria dos contratos fechados na F1. No entanto, os rumores dão conta de que o britânico concordou em pilotar para a Ferrari durante duas temporadas mais uma opção de extensão para 2027.

Segundo informações do Autoracer.it, Hamilton está pronto para ativar essa cláusula de renovação, mas não é esperado que aconteça nenhum anúncio neste fim de semana na Grã-Bretanha.

O fato de Lewis estar entre os três primeiros colocados na tabela do campeonato já o colocaria em uma posição de quase ativação automática, principalmente por conta da boa relação que o piloto desenvolveu com Carlo Santi, engenheiro que substituiu Riccardo Adami.

A formalização oficial deve acontecer antes do GP da Itália, em Monza. Vale lembrar que essa cláusula seria unilateral, ou seja, apenas Hamilton pode tomar a decisão - sem multas - se deseja continuar ou sair.

O heptacampeão também já declarou que quer dar continuidade ao projeto de Maranello e segue acreditando no sonho de vencer corridas e, possivelmente, lutar pelo oitavo título.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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