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F1: Hamilton deve continuar com engenheiro 'interino' em Miami, diz site

Mudança para nome definitivo, vindo da McLaren, não deve acontecer na primeira etapa após pausa de abril

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

Após três etapas e uma pausa de um mês, em abril, Lewis Hamilton deve continuar com o mesmo engenheiro de corrida 'interino' no GP de Miami de Fórmula 1.

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Após uma relação conturbada com Riccardo Adami na sua estreia pela Scuderia, em 2025, Hamilton começou a temporada 2026 sem um 'titular'  para o cargo de engenheiro de corrida, já que Adami saiu da função para assumir a responsabilidade pela academia de jovens pilotos da Scuderia.

Até o momento, Carlo Santi, engenheiro de corrida de Kimi Raikkonen em 2018 até a chegada de Charles Leclerc na Scuderia e que, antes de assumir como o 'interino' de Hamilton, participava dos trabalhos de fábrica em Maranello durante os finais de semana de corridas, ocupava o cargo, mas com a noção que logo deixaria as funções para a chegada de um nome permanente.

Esse nome é, provavelmente, Cedric Michel-Grosjean, francês que veio da McLaren - onde foi chefe de desempenho em pista de Oscar Piastri - e que já está presente na garagem da Scuderia na temporada 2026.

No entanto, segundo o site PlanetF1, Santi deve continuar como o engenheiro de corrida de Hamilton no GP de Miami, sem um cronograma para Michel-Grosjean assumir o cargo.

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

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