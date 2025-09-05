Lewis Hamilton disse que ficaria feliz em dar vácuo a Charles Leclerc, seu companheiro de equipe na Ferrari, na classificação do GP da Itália de Fórmula 1.

O monegasco e o britânico estão prontos para o maior fim de semana do ano, já que a Ferrari, sem vitórias, está sob pressão para ter um bom desempenho diante dos adorados tifosi no "Templo da Velocidade".

Hamilton, em particular, tem um ponto a provar depois de ter abandonado o GP da Holanda na semana passada, mas, como o ele tem uma penalidade de cinco posições no grid por uma infração de bandeira amarela antes da corrida em Zandvoort, o heptacampeão diz que está disposto a ajudar Leclerc na disputa pela pole.

Questionado se a Scuderia já havia discutido a possibilidade de ajudar Leclerc no Q3, Hamilton respondeu: "Não, mas sei que a Ferrari costumava fazer isso há muitos anos. Lembro que, pelo menos quando comecei, notei que Kimi [Raikkonen] e Felipe [Massa] costumavam fazer isso com frequência".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Pode ser benéfico mas, no meu passado, parecia que havia mais riscos e, muitas vezes, uma pessoa tinha de ser sacrificada por isso. Portanto, não tenho certeza se eles farão isso neste fim de semana, não foi discutido, mas, se isso significasse levar Charles até lá, eu ficaria feliz em desempenhar esse papel", falou.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!