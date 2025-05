Lewis Hamilton disse que desempenho dos freios tem sido tão inconsistente nesta temporada da Fórmula 1 que parece uma "loteria". O piloto da Ferrari passou a maior parte do TL1 do GP da Emilia Romagna reclamando dos freios pelo rádio da equipe. Evidentemente, ele ainda está se adaptando aos freios Brembo da equipe italiana, depois de mais de uma década pilotando com a versão da Carbon Industrie na Mercedes.

"O TL1 foi bom", disse o heptacampeão após o treino de sexta-feira, de acordo com a RACER. "Eu estava muito, muito feliz com o carro no TL1. Senti que tínhamos dado um passo à frente e estava muito positivo. Eu literalmente mudei duas das menores coisas que não deveriam ter tido quase nenhum efeito. Foi a menor mudança que fizemos este ano".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Tivemos alguns problemas de freio que fizeram uma diferença enorme, então foi uma luta contra isso. Na verdade, esse tem sido um grande problema durante todo o ano. Eu nunca tinha passado por isso antes. Portanto, é algo novo para mim.", explicou.

Apesar do pequeno ganho de desempenho, Hamilton disse que ainda não sabe como obter consistência com os freios: "Não é a transição, é o desempenho.... É uma loteria. Nós jogamos os dados e você coloca um [conjunto de freios] e ele funciona e você coloca outro e ele não funciona. Portanto, espero que amanhã encontremos uma solução. Estamos trabalhando nisso, com certeza".

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!