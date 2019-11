F1: Hamilton diz que Ferrari perdeu vantagem nas retas nos EUA

Lewis Hamilton e o chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, creem que a Ferrari perdeu sua grande vantagem em retas no GP dos Estados Unidos. De acordo com a dupla, a mudança não se deve apenas às novas regras de fluxo de combustível impostas neste fim de semana.

A alteração se deveu a um questionamento da Red Bull, que desconfiava do rendimento da Ferrari. Depois de estudar o caso, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) resolveu fazer alterações nos regulamentos.

Após a introdução dos novos parâmetros, Valtteri Bottas recolocou a Mercedes no topo em um treino classificatório da F1: o finlandês quebrou o recorde do Circuito das Américas e larga na posição de honra em Austin.

Quem larga em segundo é o alemão Sebastian Vettel, que não pareceu levar vantagem tão grande como há algumas etapas com a Ferrari. Ainda assim, o time de Maranello foi o mais veloz na medição dos speed traps.

"Isso é bastante interessante", avaliou Hamilton. "Acho que eles perderam um pouco de potência. Será interessante ver como isso continua ou como isso se reflete na corrida de domingo”.

“Eles ainda são mais rápidos do que nós nas retas. Espero que o nosso carro seja forte durante toda a corrida. As atividades dos últimos dias foram boas e o classificatório foi um pouco difícil. Espero que a corrida seja melhor”, ponderou Hamilton, que larga em quinto no Texas.

Já Wolff procurou não atribuir o desempenho da Ferrari às novas diretrizes técnicas na comparação com Red Bull e Mercedes. Ainda assim, o dirigente admitiu: "Certamente as três equipes estavam muito mais próximas em termos de desempenho em retas nos EUA".

"Mas eu não diria que isso se deve a qualquer aspecto técnico específico. De todo modo, é fato que conquistamos nossa primeira pole position desde julho, em Hockenheim, e estávamos realmente na briga do topo”.

Questionado pelo Motorsport.com sobre seus pensamentos quanto à decisão da FIA, o austríaco disse: “Acho importante que a FIA tenha esclarecido a situação, mas este é um processo padrão, já aconteceu antes e faz parte do papel do corpo diretivo".