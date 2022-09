Carregar reprodutor de áudio

O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton venceu pelo menos uma vez por temporada desde sua estreia na F1 com a McLaren em 2007. Mas, em meio as dificuldades da Mercedes para competir com Red Bull e Ferrari na frente este ano, Hamilton se encontra na mais longa sequência de corridas sem vitórias de sua carreira na F1, desde o GP da Arábia Saudita de dezembro do ano passado.

A Mercedes deu passos à frente com seu carro ao longo da temporada, visando se tornar mais uma ameaça na frente, mas Hamilton tem apenas seis corridas para manter seu recorde de vitórias em todas as temporadas.

Questionado sobre a importância do recorde, Hamilton disse que tinha “importância zero para mim”, seu foco estava em ajudar a Mercedes a resolver os problemas do W13.

“Estou grato por termos tido a cada ano, desde 2007, uma oportunidade de vencer”, disse Hamilton.

“Acredito que teremos uma chance este ano, ainda temos algumas corridas pela frente. E esse é definitivamente um grande objetivo para nós como equipe, voltar à frente e lutar pela liderança.”

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A expectativa é que Mercedes seja mais competitiva em Singapura, em função do layout do circuito de rua, mesmo que a pista com oscilações possa afetar o W13, devido as dificuldades que o carro apresentou em pistas com essa característica.

A Mercedes viu o desempenho do carro oscilar entre a natureza de alta velocidade de Spa, onde se viu bem abaixo do ritmo da Red Bull em comparação com Budapeste ou Zandvoort, ambos mais adequados ao carro e lhe deram a chance de lutar na frente.

“Não tenho ideia de onde nosso carro será ótimo”, disse Hamilton sobre as corridas restantes.

“Foi uma surpresa quando entramos no carro, e o carro estava muito melhor do que [em Spa], completamente diferente do fim de semana anterior. Mas espero que seja como em Budapeste e [Zandvoort] pelo resto das corridas.”

Hamilton tem um recorde de 103 vitórias e entrou em 2022 com a chance de conquistar o recorde absoluto de mais temporadas consecutivas com uma vitória. Ele está atualmente empatado em 15 temporadas com Michael Schumacher.

“Não estou focado no recorde, mas é claro que estou tentando conseguir essa vitória este ano”, disse Hamilton.

“Mas o recorde não é importante para mim, só porque eu realmente não me importo com recordes em geral.”

