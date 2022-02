Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton disse que a Mercedes teve que superar "obstáculos" esta semana durante a primeira parte dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, ​​na Espanha.

Embora o heptacampeão mundial tivesse liderado os tempos na última sessão, os três dias de ação não foram completamente tranquilos para sua equipe de Brackley.

Em particular, a Mercedes teve dificuldades contra os fenômenos que a maioria das equipes enfrentou em maior ou menor grau, e ainda enfrenta algum trabalho na tentativa de encontrar uma solução adequada para o próximo teste no Bahrein.

Em meio a um consenso de que Ferrari e McLaren tiveram a semana mais positiva de testes, Hamilton sugere que a Mercedes não teve um momento perfeito.

No entanto, ele diz que a confiabilidade do carro tem sido boa e diz que a Mercedes está trabalhando constantemente no trabalho que precisa fazer.

"Foram alguns dias interessantes", disse ele. "Não foi o mais fácil, nem o mais tranquilo. Definitivamente, tivemos alguns obstáculos a superar.

"Mas passamos por muita coisa e é claro que sempre queremos mais voltas, mas estou feliz com hoje. Acho que quase fiz 100 voltas hoje. Então, para meio dia de corrida, isso não é tão ruim.

"Estamos um pouco atrasados ​​nos últimos dois dias. O carro é muito diferente dos anos anteriores, assim como os pneus. Mas estamos trabalhando nisso."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton disse que o ponto crítico para a Mercedes é levar em conta as lições do teste desta semana na fábrica antes de começar a correr no Bahrein.

"Toda a equipe fez um trabalho incrível esta semana, os homens e mulheres da fábrica fizeram um trabalho incrível", disse ele.

"Então, só precisamos baixar todos esses dados e analisá-los ao máximo que pudermos na próxima semana, e tentar colocar um pé na frente do outro."

Com as equipes se acostumando com os novos carros de 2022 e ninguém querendo corridas de desempenho, Hamilton disse que era inútil tentar descobrir quem tinha a vantagem agora.

"Você nunca sabe na primeira semana. Você nunca sabe", disse ele. "Não temos ideia de onde todos estão."

F1 2022: GUERRA na Ucrânia TRAZ CONSEQUÊNCIAS no paddock; SAIBA como foi o dia em BARCELONA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: