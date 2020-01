F1: Hamilton diz que será "uma máquina" no campeonato de 2020

Hexacampeão da Fórmula 1 na temporada 2019, Lewis Hamilton, piloto da equipe Mercedes, garante estar focado no campeonato de 2020. O britânico disse que será “uma máquina” neste ano e pretende atuar em “outro nível”.

Em postagem no Instagram na qual veicula foto sua dentro de casa, o hexacampeão da categoria máxima do automobilismo mundial disse que a felicidade que tem agora o fará melhor do que nunca em 2020.

"Ter uma casa que tanto amo e criar tantas lembranças maravilhosas me traz mais felicidade do que eu jamais pensei que poderia merecer. Estou em paz quando estou aqui, posso me concentrar e construir minha mente e corpo para poder voltar ano após ano”.

“Vou ser uma máquina este ano, em outro nível, melhor do que nunca! Espalhe amor e positividade em todos os lugares”, concluiu o piloto, que concorre ao Prêmio Laureus na categoria Melhor Esportista Masculino, na qual enfrenta Marc Márquez, hexacampeão da MotoGP.

Em entrevista ao Motorsport.com no final da temporada 2019 da F1, Hamilton também disse que sentia que ainda estava melhorando como piloto. Além disso, o competidor de 35 anos negou que a idade esteja afetando seu rendimento.

“Eu poderia dizer, por exemplo, que eu poderia ser fisicamente melhor. Mas há uma demanda específica na F1 e eu não preciso correr cinco maratonas em uma semana”, completou o piloto da Mercedes.

GALERIA: Relembre todos os carros de Hamilton na F1