Lewis Hamilton revelou que uma sessão no simulador sem precedentes na sexta-feira pela manhã ajudou a colocá-lo em seu caminho para a 'pole' da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes parecia estar em desvantagem contra o rival do título Max Verstappen depois que o holandês da Red Bull dominou o primeiro treino livre.

Porém, Hamilton 'entregou' na sessão de classificação. O heptacampeão ultrapassou o atual líder em pontos por 0s075.

Refletindo sobre seu desempenho, Hamilton disse que decidiu aproveitar ao máximo o início tardio da sessão de sexta-feira, fazendo uma corrida de última hora no simulador da Mercedes antes do início da ação na pista.

“Tivemos esta manhã livre e eu pensei,‘ olha, não vamos ficar parados e perder tempo. Vamos começar ”, explicou.

“Então fizemos uma sessão de treinos esta manhã lá. Estamos apenas tentando desenvolvê-lo [o carro], tentando dar aos caras o máximo de informações possível, de modo que, conforme estamos desenvolvendo o carro, estamos extraindo absolutamente tudo do desempenho que estamos perdendo."

Hamilton disse que a Mercedes se concentrou em seu próprio programa pela manhã, em vez de perseguir os melhores tempos de volta como a Red Bull.

E, no Q3, a primeira volta Hamilton foi o suficiente para garantir o primeiro lugar.

"Não sei o que eles estavam fazendo lá", disse. “Eles foram muito rápidos, obviamente, naquela sessão de treinos, mas estávamos apenas focados no nosso trabalho."

“Estive no simulador esta manhã, só para treinar, porque é a primeira vez que temos uma manhã livre. Eu apenas coloquei no tempo, apenas tentando dar absolutamente tudo e não deixar pedra sobre pedra.""

“Então aquela primeira volta foi ótima. O segundo estava parecendo ainda melhor, mas eu acabei o perdendo controle da traseira na última curva, então meu coração estava na minha boca quando cruzei a linha."

"Mas eu pude ver a multidão e foi realmente uma reminiscência da minha primeira pole aqui em 2007."

O melhor tempo de Hamilton na sessão de sexta-feira lhe dará a pole position para o primeiro evento de classificação sprint da F1, que decidirá o grid para o evento principal de domingo.

