F1: Hamilton diz que treta com Leclerc no México é coisa do passado

As tensões entre os pilotos da Ferrari chegaram ao fim — pelo menos por enquanto. Quem afirma é Lewis Hamilton, que revelou ter se sentado com Charles Leclerc para conversar e esclarecer as coisas em São Paulo. Além disso, o heptacampeão mundial ressalta que não foi necessária a intervenção de Fred Vasseur, já que os próprios pilotos resolveram suas divergências.

"Na verdade, não foi o Fred quem esclareceu as coisas entre mim e o Charles", disse ele, em entrevista à Sky Sports após a classificação em São Paulo. "Nós nos sentamos, conversamos, resolvemos o problema e estamos seguindo em frente. Acho que ainda nutrimos um grande respeito um pelo outro."

"Fico feliz por termos conversado. Agora, seguimos em frente normalmente. Às vezes, nessas situações, basta uma conversa; não houve exigências de nenhuma das partes."

A tensão surgiu após a corrida no México, na qual Hamilton sentiu ter perdido a chance de vencer por causa de seu companheiro de equipe. Leclerc atacou o britânico logo na primeira volta, ambos saíram da pista e, como resultado, a vitória ficou com Max Verstappen.

Vasseur não teve a oportunidade de se reunir com os dois pilotos no México, e a conversa foi adiada para a chegada a São Paulo — já que Leclerc permaneceu mais tempo na Europa devido ao nascimento de seu primeiro filho.

Antes disso, durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, Hamilton reforçou os comentários que havia feito no México, confirmando sua percepção de que Leclerc disputa posições com ele de forma mais agressiva do que qualquer outro piloto. Agora que a conversa entre os dois aconteceu, Hamilton garante que ambos podem seguir em frente.

"Basicamente, nós dois expusemos nossos pontos de vista e apontamos áreas em que podemos melhorar e apoiar um ao outro", disse Hamilton. "Então, espero ter corridas melhores daqui para frente", pediu o heptacampeão, destacando também que "às vezes, é normal discordar" com um colega de equipe.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Leclerc também confirmou que o conflito foi resolvido e que não há problemas entre os pilotos. O Motorsport Brasil conversou com o monegasco sobre a situação.

"Sim, claro", disse ele ao ser questionado se sua relação com Hamilton estava boa novamente. "Acredito muito que, quando conversamos, as coisas melhoram imediatamente. É claro que existe tensão, é claro que queremos terminar à frente um do outro e, às vezes, não agiremos da maneira correta.

"E, às vezes, é normal discordar sobre a forma como vemos as coisas. Mas, ao mesmo tempo, conversar sobre isso ajuda muito."

"Da minha parte, fui bem direto, e acho que foi bom conversar. Acredito que isso é sempre necessário após um momento como esse."

"Acho que o assunto tomou proporções grandes demais, e também se arrastou por tempo demais. Por outro lado, foi uma semana muito especial para mim, então não tive como ter essas conversas antes", conclui Leclerc

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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