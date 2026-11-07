Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

TCR South America
TCR South America
Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos

F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira

F1: Hamilton diz que treta com Leclerc no México é coisa do passado

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Hamilton diz que treta com Leclerc no México é coisa do passado

MotoGP: Moreira mira pontos no Catar após P10 na sprint

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Moreira mira pontos no Catar após P10 na sprint

F1: Verstappen explica troca de motor e desinteresse pela classificação no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen explica troca de motor e desinteresse pela classificação no GP de São Paulo

F1: Câmara destaca aprendizado após primeiro quali molhado em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Câmara destaca aprendizado após primeiro quali molhado em Interlagos
Fórmula 1

F1: Hamilton diz que treta com Leclerc no México é coisa do passado

Pilotos da Ferrari "tiveram uma conversa" — e estão prontos para deixar para trás o desentendimento ocorrido no GP do México

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Editado:
Add as a preferred source

Ford: Das pistas da F1 às ruas

Ford Racing: das pistas da F1 às ruas, a tecnologia que move a alta performance

As tensões entre os pilotos da Ferrari chegaram ao fim — pelo menos por enquanto. Quem afirma é Lewis Hamilton, que revelou ter se sentado com Charles Leclerc para conversar e esclarecer as coisas em São Paulo. Além disso, o heptacampeão mundial ressalta que não foi necessária a intervenção de Fred Vasseur, já que os próprios pilotos resolveram suas divergências.

Leia também:

"Na verdade, não foi o Fred quem esclareceu as coisas entre mim e o Charles", disse ele, em entrevista à Sky Sports após a classificação em São Paulo. "Nós nos sentamos, conversamos, resolvemos o problema e estamos seguindo em frente. Acho que ainda nutrimos um grande respeito um pelo outro."

"Fico feliz por termos conversado. Agora, seguimos em frente normalmente. Às vezes, nessas situações, basta uma conversa; não houve exigências de nenhuma das partes."

A tensão surgiu após a corrida no México, na qual Hamilton sentiu ter perdido a chance de vencer por causa de seu companheiro de equipe. Leclerc atacou o britânico logo na primeira volta, ambos saíram da pista e, como resultado, a vitória ficou com Max Verstappen.

Vasseur não teve a oportunidade de se reunir com os dois pilotos no México, e a conversa foi adiada para a chegada a São Paulo — já que Leclerc permaneceu mais tempo na Europa devido ao nascimento de seu primeiro filho.

Antes disso, durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, Hamilton reforçou os comentários que havia feito no México, confirmando sua percepção de que Leclerc disputa posições com ele de forma mais agressiva do que qualquer outro piloto. Agora que a conversa entre os dois aconteceu, Hamilton garante que ambos podem seguir em frente.

"Basicamente, nós dois expusemos nossos pontos de vista e apontamos áreas em que podemos melhorar e apoiar um ao outro", disse Hamilton. "Então, espero ter corridas melhores daqui para frente", pediu o heptacampeão, destacando também que "às vezes, é normal discordar" com um colega de equipe.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Leclerc também confirmou que o conflito foi resolvido e que não há problemas entre os pilotos. O Motorsport Brasil conversou com o monegasco sobre a situação.

"Sim, claro", disse ele ao ser questionado se sua relação com Hamilton estava boa novamente. "Acredito muito que, quando conversamos, as coisas melhoram imediatamente. É claro que existe tensão, é claro que queremos terminar à frente um do outro e, às vezes, não agiremos da maneira correta.

"E, às vezes, é normal discordar sobre a forma como vemos as coisas. Mas, ao mesmo tempo, conversar sobre isso ajuda muito."

"Da minha parte, fui bem direto, e acho que foi bom conversar. Acredito que isso é sempre necessário após um momento como esse."

"Acho que o assunto tomou proporções grandes demais, e também se arrastou por tempo demais. Por outro lado, foi uma semana muito especial para mim, então não tive como ter essas conversas antes", conclui Leclerc

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen explica troca de motor e desinteresse pela classificação no GP de São Paulo

Principais comentários
Mais de
Oleg Karpov

F1 - Hadjar crava: "Se não tivesse ficado fora por três provas, seria segundo no grid" de Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Hadjar crava: "Se não tivesse ficado fora por três provas, seria segundo no grid" de Baku

F1: Red Bull tirou vitória de Verstappen no GP da Espanha? Chefe da equipe explica troca de posições

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Red Bull tirou vitória de Verstappen no GP da Espanha? Chefe da equipe explica troca de posições

F1: Por que Russell não parou durante o virtual safety car na Itália?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Russell não parou durante o virtual safety car na Itália?

Últimas notícias

Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

TCR South America
TCRS TCR South America
Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos

F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Catar
GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira