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F1: Hamilton e Bearman batem no TL3 de Madri; Antonelli lidera e Bortoleto termina em 10º

Sessão contou com duas bandeiras vermelhas e cronômetro congelado por mais de 20 minutos

Livia Veiga
Editado:

O TL3 do GP da Espanha de Fórmula 1 teve um tempo mais longo do que o planejado por conta da bandeira vermelha causada pela batida de Lewis Hamilton no meio da sessão. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, tendo Charles Leclerc e Oscar Piastri na sequência.

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Os primeiros seis minutos da sessão foram vazios, com nenhuma das equipes liberando seus pilotos para a pista. Gabriel Bortoleto foi o primeiro a cravar uma volta rápida, andando em 1min35s777, seguido rapidamente por Nico Hulkenberg, que assumiu a ponta sendo 0s056 mais rápido que o companheiro de equipe.

Lance Stroll e Fernando Alonso também tomaram a pista, logo sendo seguidos pela Cadillac, Williams, Liam Lawson e Lando Norris.

Vale lembrar que o atual campeão mundial não conseguiu completar nenhuma volta durante o TL2, por problemas na caixa de câmbio.

Assim que as duas Ferraris se juntaram, Lewis Hamilton rapidamente abaixou o tempo de volta para a casa de 1min34s, seguido por Charles Leclerc.

Uma rápida bandeira amarela foi ativada quando Lance Stroll escapou da pista na curva 20, mas não houve batidas.

Aos 20 minutos de sessão, Leclerc era o mais rápido, logo à frente de Andrea Kimi Antonelli e Norris. O piloto da Ferrari conseguiu abaixar o tempo para 1min33s332, sendo 0s332 mais rápido que o italiano.

A bandeira vermelha foi acionada cinco minutos depois, quando Hamilton bateu na curva 22, logo após a entrada dos boxes. O piloto insistiu em tentar levar o carro de volta para a garagem, apesar da asa dianteira ter ficado presa e do pneu dianteiro ter ficado furado.

 

Faltando 15min38s no cronômetro, a direção de prova decidiu estagnar o tempo sob bandeira vermelha enquanto os comissários reconstruíam a barreira de proteção

No retorno à pista, a Williams ainda não havia conseguido consertar o carro de Alex Albon depois que o piloto teve um pequeno toque ainda aos 10 minutos de sessão.

Em mais uma tentativa, Max Verstappen conseguiu registrar um bom tempo e se tornou o segundo na tabela, mas rapidamente caiu para quinto, sendo superado pela dupla da Mercedes e Oscar Piastri.

Nos últimos oito minutos, Norris mostrou a força da McLaren e cravou um tempo apenas 0s070 atrás de Leclerc, que continuava na ponta. Na sequência, Antonelli voltou para a ponta, cravando 1min32s797.

Oliver Bearman encontrou o muro no fim da sessão, colocando fim ao treino livre com uma bandeira vermelha. Leclerc terminou na segunda posição e Piastri em terceiro.

 

TL3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'32.797

   S 210.032
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 13

+0.166

1'32.963

 0.166 S 209.657
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.189

1'32.986

 0.023 S 209.605
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.236

1'33.033

 0.047 S 209.499
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 9

+0.375

1'33.172

 0.139 S 209.187
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.702

1'33.499

 0.327 S 208.455
7 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 14

+1.105

1'33.902

 0.403 S 207.561
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.136

1'33.933

 0.031 S 207.492
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+1.487

1'34.284

 0.351 S 206.720
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.491

1'34.288

 0.004 S 206.711
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+1.549

1'34.346

 0.058 S 206.584
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 12

+1.633

1'34.430

 0.084 S 206.400
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+1.684

1'34.481

 0.051 S 206.289
14 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 7

+1.708

1'34.505

 0.024 S 206.236
15 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 12

+1.768

1'34.565

 0.060 S 206.105
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 13

+2.174

1'34.971

 0.406 S 205.224
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+2.223

1'35.020

 0.049 S 205.118
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.667

1'35.464

 0.444 S 204.164
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 12

+2.773

1'35.570

 0.106 S 203.938
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 13

+3.644

1'36.441

 0.871 S 202.096
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 13

+3.873

1'36.670

 0.229 S 201.617
22 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 2

 

   S  
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