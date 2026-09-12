O TL3 do GP da Espanha de Fórmula 1 teve um tempo mais longo do que o planejado por conta da bandeira vermelha causada pela batida de Lewis Hamilton no meio da sessão. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, tendo Charles Leclerc e Oscar Piastri na sequência.

Os primeiros seis minutos da sessão foram vazios, com nenhuma das equipes liberando seus pilotos para a pista. Gabriel Bortoleto foi o primeiro a cravar uma volta rápida, andando em 1min35s777, seguido rapidamente por Nico Hulkenberg, que assumiu a ponta sendo 0s056 mais rápido que o companheiro de equipe.

Lance Stroll e Fernando Alonso também tomaram a pista, logo sendo seguidos pela Cadillac, Williams, Liam Lawson e Lando Norris.

Vale lembrar que o atual campeão mundial não conseguiu completar nenhuma volta durante o TL2, por problemas na caixa de câmbio.

Assim que as duas Ferraris se juntaram, Lewis Hamilton rapidamente abaixou o tempo de volta para a casa de 1min34s, seguido por Charles Leclerc.

Uma rápida bandeira amarela foi ativada quando Lance Stroll escapou da pista na curva 20, mas não houve batidas.

Aos 20 minutos de sessão, Leclerc era o mais rápido, logo à frente de Andrea Kimi Antonelli e Norris. O piloto da Ferrari conseguiu abaixar o tempo para 1min33s332, sendo 0s332 mais rápido que o italiano.

A bandeira vermelha foi acionada cinco minutos depois, quando Hamilton bateu na curva 22, logo após a entrada dos boxes. O piloto insistiu em tentar levar o carro de volta para a garagem, apesar da asa dianteira ter ficado presa e do pneu dianteiro ter ficado furado.

Faltando 15min38s no cronômetro, a direção de prova decidiu estagnar o tempo sob bandeira vermelha enquanto os comissários reconstruíam a barreira de proteção

No retorno à pista, a Williams ainda não havia conseguido consertar o carro de Alex Albon depois que o piloto teve um pequeno toque ainda aos 10 minutos de sessão.

Em mais uma tentativa, Max Verstappen conseguiu registrar um bom tempo e se tornou o segundo na tabela, mas rapidamente caiu para quinto, sendo superado pela dupla da Mercedes e Oscar Piastri.

Nos últimos oito minutos, Norris mostrou a força da McLaren e cravou um tempo apenas 0s070 atrás de Leclerc, que continuava na ponta. Na sequência, Antonelli voltou para a ponta, cravando 1min32s797.

Oliver Bearman encontrou o muro no fim da sessão, colocando fim ao treino livre com uma bandeira vermelha. Leclerc terminou na segunda posição e Piastri em terceiro.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!