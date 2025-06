F1: Hamilton é comparado a piloto da MotoGP que viveu fase difícil

Muitos fãs da Fórmula 1 e da MotoGP já devem ter visto vídeos no Instagram com dois amigos de longa data do automobilismo, Davide Valsecchi e Marco Melandri. O ex-comentarista da Sky Sport traçou recentemente um paralelo entre Lewis Hamilton e Enea Bastianini em um desses vídeos.

"Hamilton é o Bastianini da Fórmula 1? Definitivamente. Este ano, com certeza, porque no ano passado ele estava em uma boa equipe e sofreu um pouco por causa do companheiro de equipe. Como aconteceu com Bastianini, ele sofreu por causa de Russell. Ele mudou de equipe e agora está em um buraco enorme."

Bastianini foi campeão da Moto2 em 2020 e estreou na MotoGP em 2021. Foi promovido para o time oficial da Ducati em 2023, mas sofreu um acidente e ficou afastado por grande parte da temporada. No ano passado, ele não conseguiu chegar perto do companheiro de equipe Pecco Bagnaia, ou mesmo de Jorge Martín, ambos com a mesma moto.

"Bastianini é um bom piloto, sempre gostei dele. É um lutador que briga até a linha de chegada, é o tipo de piloto que ele é. Mas a velocidade que lhe falta na classificação o coloca completamente em segundo plano, um pouco como o que está acontecendo com Hamilton."

Valsecchi também elogiou Charles Leclerc: "Vamos dar crédito a Leclerc. Havia Vettel e ele o derrotou, há Hamilton e ele o derrotou. Eu entendo que Hamilton está em crise, mas se ele está em crise, é porque Leclerc o levou até lá."

