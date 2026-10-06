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F1: Hamilton é contra cancelamento de Catar e Abu Dhabi apesar de conflitos

Heptacampeão defende que categoria recentemente correu no Azerbaijão, que fica próximo ao Irã, que também está em guerra

Livia Veiga
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A Fórmula 1 ainda precisa decidir em caráter oficial como ficarão as duas últimas corridas do calendário no Oriente Médio. No entanto, para Lewis Hamilton, não cumprir os finais de semana no Catar e Abu Dhabi seria uma decisão 'hipócrita'.

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Recentemente, a F1 correu no Azerbaijão, que está muito próximo do Irã, também envolvido em tensões contra Israel, sendo assim, para o heptacampeão, finalizar a temporada no Oriente Médio não deveria ser um grande problema.

Vale lembrar que a categoria permitiu que Ímola, na Itália, começasse a se preparar para receber o fechamento da temporada em dezembro caso a guerra no Oriente Médio não se resolva.

"Ímola é uma pista linda para pilotar, mas não seria muito interessante ter a última corrida lá", começou o piloto.

"Pilotei por lá recentemente e o traçado é muito irregular quando se usa o [modo reto] e não é possível ultrapassar", continuou.

Na sequência, Hamilton menciona não acompanhar de perto o que está acontecendo entre Catar e Abu Dhabi, mas entende que "ambos estão bem" para receber a F1 dentro de alguns meses.

"Ninguém parece mencionar que estivemos recentemente no Azerbaijão, que fica ao lado do Irã, e ninguém disse nada a respeito".

"Então, espero que haja paz e que possamos ir a esses dois últimos lugares, porque são lindos, e Abu Dhabi, em particular, eu gosto muito".

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