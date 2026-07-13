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F1: Hamilton e Kim Kardashian surgem coladinhos em clima de romance durante viagem

Piloto e empresária são bastante discretos com o relacionamento

Livia Veiga
Publicado:
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Foto de: Divulgacao

Lewis Hamilton e Kim Kardashian estão vivendo o melhor do romance e no último fim de semana aproveitaram um tempinho para curtirem juntos antes do retorno da Fórmula 1.

Leia também:

A empresária está curtindo alguns dias das férias de verão nos Estados Unidos com os filhos e se encontrou com o heptacampeão na residência à beira do lago.

O grupo aproveitou os dias para fazer passeios, se exercitar e, inclusive, se aventurar no motocross com Hamilton levando os filhos e sobrinhos de Kardashian para acelerar.

Na segunda foto da coleção publicada por Kim, ela aparece grudadinha com Lewis e completou a postagem com a legenda incluindo o piloto na lista de "pessoas favoritas".

O casal assumiu o relacionamento em abril, mas optaram por ser bastante discretos desde então. A empresária acompanhou o GP de Mônaco em junho e apareceu em uma postagem feita pelo britânico celebrando o pódio no Principado, mas raramente são clicados em clima de romance.

 

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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