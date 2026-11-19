Depois de semanas de tensão em Maranello, o clima de 'guerra' entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc parece ter sido amenizado, especialmente após uma reunião durante o GP de São Paulo de Fórmula 1. Em Las Vegas, a dupla da Ferrari esclareceu o que foi feito em Interlagos para a resolução do conflito.

No dia de mídia do GP de Las Vegas, Leclerc foi questionado se Fred Vasseur, chefe de equipe da Scuderia, esteve envolvido na reunião entre os dois pilotos. O monegasco admitiu que sim, mas que a tensão entre ele e o heptacampeão foi resolvida rapidamente.

"Fred definitivamente esteve envolvido, já que organizou e participou da reunião. Então estávamos nós três juntos e, sim, a conversa foi muito boa. Mas, como já dissemos, acho que tudo se resolveu muito, muito rápido, só precisávamos conversar".

Charles destacou que a conversa rapidamente rumou para os objetivos em relação ao segundo lugar no campeonato de construtores.

"Depois, seguimos ambos trabalhando na direção de conquistar esse segundo lugar nos construtores. O segundo lugar no campeonato de construtores é importante".

"Também é verdade que temos uma margem relativamente grande, o que não significa que devamos minimizar isso. E ainda precisamos trabalhar como equipe. Mas o que é realmente importante para mim agora é tentar vencer antes do fim da temporada".

Leclerc também afirmou que a 'treta' escalonou demais, mas que já está acostumado com isso acontecendo na Ferrari, especialmente após os oito anos em Maranello.

"Acho que tudo tomou proporções exageradas. Já estou meio acostumado com isso agora, pilotando pela Ferrari por tantos anos. Mas as coisas são frequentemente tiradas de proporção".

O monegasco destacou que discordâncias entre ele e Hamilton são naturais, mas que as conversas ajudaram a amenizar o clima.

"É claro, o objetivo não é sempre concordar, e isso nunca vai acontecer. Podemos ter opiniões diferentes e esse foi o caso, por exemplo, no México. Mas apenas o fato de conversarmos aliviou todas as tensões e ficamos completamente bem com isso".

"Não é que tivéssemos que conversar por uma hora, embora tenha acabado durando uma hora, apenas porque tivemos um bom momento e começamos a falar também sobre muitas outras coisas para tentar unir a equipe e ajudar a equipe a avançar. Mas a discussão sobre a tensão durou uns cinco ou dez minutos, o ar ficou limpo e foi isso".

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hamilton também foi questionado sobre o conflito interno na Ferrari, já que enfrentou algumas tensões com companheiros de equipe ao longo da carreira, especialmente com Nico Rosberg, na Mercedes.

O heptacampeão afirmou que a disputa na pista continuará limpa e que ambos sabem os limites dos duelos e o objetivo em comum na Scuderia.

"Não acho que vá ser difícil [manter a disputa limpa]. Acho o Charles um grande piloto. Como eu disse, o nível de detalhe em que entramos sobre coisas desse tipo, em termos de quando abaixamos a viseira, está muito claro".

"Nós nos entendemos, entendemos os limites um do outro e o objetivo final, que é conseguir o melhor resultado para a equipe. Então, não sinto que isso será um problema daqui para frente. Não tenho receios ou preocupações em disputar com ele, e acho que ele também não tem comigo".

Colaboração de Filip Cleeren

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