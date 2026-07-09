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F1: Hamilton e Leclerc concluem dia de filmagem na pista de Madri, que estreia no calendário neste ano

Para a organização, foi a oportunidade para verificar que estava tudo bem no asfalto, nos boxes e nos procedimentos, já que foi simulada uma bandeira vermelha

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Ferrari SF-26, dia de filmagens no Madring

O Madring, novo palco do GP da Espanha de Fórmula 1, ganhou vida nesta quinta-feira com o primeiro teste da sua história. A honra coube à Ferrari, que aproveitou também para aprender sobre uma pista que se estreia este ano no calendário.

O editor recomenda:

E se o espanhol Carlos Sainz, da Williams, foi o primeiro piloto a ter a honra de rodar no Madring com um GT, agora o britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc tiveram o privilégio de o estrear com um F1, e foi o atual, o SF-26 deste ano.

 

Passadas as 10h30 da manhã da capital espanhola, Leclerc foi o primeiro a 'estrear', fazendo os primeiros metros de um dia de filmagem que só permitia um máximo de 200 quilómetros (18 voltas) na pista madrilenha, com 5,416 km de extensão.

 

Charles deixou atrás de si uma nuvem de pó branco antes de entrar na chamada "Fast Lane" dos boxes Algumas das voltas foram com um carro à frente, aberto na parte traseira para fazer as filmagens, como é habitual neste tipo de jornadas promocionais.

 

E à tarde, foi a vez de Hamilton, que fez a sua parte de um teste que terminou por volta das 17h00h locais. Para os organizadores, foi a oportunidade perfeita para verificar que estava tudo bem no asfalto, nos boxes e nos procedimentos, já que foi simulada uma bandeira vermelha.

Ferrari SF-26, filming day en el Madring

Ferrari SF-26, filming day en el Madring

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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