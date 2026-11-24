F1: Hamilton e Leclerc disputam direção técnica do carro da Ferrari
Pilotos estariam discordando sobre as exigências do monoposto, segundo informações da Sky Sports Itália
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc e Lewis Hamilton não estão divergindo apenas na pista. Na verdade, grande parte desse atrito na Fórmula 1 tem origem nos bastidores da Ferrari. Segundo informações da Sky Sports Itália, os pilotos não conseguiram chegar a um consenso sobre qual direção seguir com questões técnicas do carro.
O site italiano destaca que Leclerc pediu à Ferrari para que o desenvolvimento técnico foque em uma dianteira mais responsiva, pensando na classificação. Esse é o grande ponto forte do monegasco nas sessões que definem o grid de largada de uma corrida. No entanto, Hamilton prefere a estabilidade do carro, pensando no ritmo de corrida.
Com essas divergências dividindo o time técnico de Maranello, o cenário teria se agravado entre os dois pilotos e a gerência da equipe, o que vai contra a promessa que a Ferrari fez ao contratar o heptacampeão.
Vale lembrar que Hamilton foi levado à Ferrari com a promessa de auxiliar a equipe a voltar aos anos de glória, conquistando vitórias, pódios e, possivelmente, títulos. Porém, a situação que se apresenta é outra.
Leclerc e Hamilton já tiveram toques em Monza, México e Las Vegas, além de disputas mais acirradas em outras etapas. Inclusive, Fred Vasseur já deixou claro que não está feliz com a situação e que os pilotos "não se respeitam".
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