Charles Leclerc e Lewis Hamilton não estão divergindo apenas na pista. Na verdade, grande parte desse atrito na Fórmula 1 tem origem nos bastidores da Ferrari. Segundo informações da Sky Sports Itália, os pilotos não conseguiram chegar a um consenso sobre qual direção seguir com questões técnicas do carro.

O site italiano destaca que Leclerc pediu à Ferrari para que o desenvolvimento técnico foque em uma dianteira mais responsiva, pensando na classificação. Esse é o grande ponto forte do monegasco nas sessões que definem o grid de largada de uma corrida. No entanto, Hamilton prefere a estabilidade do carro, pensando no ritmo de corrida.

Com essas divergências dividindo o time técnico de Maranello, o cenário teria se agravado entre os dois pilotos e a gerência da equipe, o que vai contra a promessa que a Ferrari fez ao contratar o heptacampeão.

Vale lembrar que Hamilton foi levado à Ferrari com a promessa de auxiliar a equipe a voltar aos anos de glória, conquistando vitórias, pódios e, possivelmente, títulos. Porém, a situação que se apresenta é outra.

Leclerc e Hamilton já tiveram toques em Monza, México e Las Vegas, além de disputas mais acirradas em outras etapas. Inclusive, Fred Vasseur já deixou claro que não está feliz com a situação e que os pilotos "não se respeitam".

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