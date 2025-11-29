F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

A Ferrari sofreu novamente uma de suas piores sessões de classificação na Fórmula 1 em 2025 no GP do Catar, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton largando em 10º e 18º, respectivamente.

Isso aconteceu após uma corrida sprint difícil, em que os pilotos da Ferrari se classificaram praticamente nas mesmas posições antes de terminarem em 13º e 17º, com Leclerc visivelmente lutando para não perder o controle de seu SF-25.

Hamilton largou dos boxes na corrida sprint enquanto a Scuderia tentava ajustes na configuração do carro na tentativa de aliviar as falhas, mas isso foi evidentemente inútil – e até piorou as coisas – já que Hamilton lamentou o carro estar "derrapando, quicando, escapando e saindo de frente".

“É uma luta inacreditável”, disse o heptacampeão mundial à Sky Sports F1.

Apesar da oportunidade para novos ajustes, as coisas não melhoraram na sessão principal de classificação de sábado à noite. Leclerc conseguiu se classificar para o Q3 por apenas 0s01 no Q2, mas claramente não ficou satisfeito com isso. O monegasco estava abatido após a qualificação, minutos depois de rodar em alta velocidade no Q3.

“Dia incrivelmente difícil, fim de semana incrivelmente difícil”, disse o monegasco à F1 TV. “Não sei bem o que dizer. Tem sido extremamente difícil pilotar este carro, mantê-lo na pista. Estou tentando absolutamente tudo para extrair o máximo possível deste carro, mas no momento é a única coisa que é possível.”

Em declarações à imprensa escrita sobre sua rodada no Q3, ele explicou: “Assumi riscos absurdos, como costumo fazer em todas as curvas do Q3, para tentar ficar em P8 ou P9, mas foi um pouco demais.”

Uma estratégia de duas paradas foi adotada para o GP devido a preocupações com o desgaste dos pneus, o que significa que a Ferrari não tem muita margem para variações táticas em sua tentativa de recuperar uma boa pontuação no domingo.

Leclerc chegou a admitir que sua única esperança era “ter um pouco de sorte” com os safety cars – caso contrário, ele teme não pontuar.

“Estou otimista para amanhã? Não, o que é bastante raro”, disse ele à F1 TV. “Normalmente sou uma pessoa muito otimista, mas preciso dizer que neste fim de semana, o desempenho deste carro foi zero.”

“Espero que funcione melhor amanhã, mas nada do que senti com este carro me fez pensar que terei uma sensação melhor amanhã.”

Enquanto isso, a F1 TV perguntou a Hamilton qual mensagem ele gostaria de enviar a seus milhões de fãs nestes tempos difíceis, mas o britânico se mostrou incomumente evasivo: “Eu realmente não tenho uma mensagem agora…”

Após uma longa pausa, Hamilton acrescentou: “Me desculpem. Mas sou incrivelmente grato pelo apoio que recebi durante todo o ano. Eu não teria conseguido sem eles.”

As chances da Ferrari de garantir uma posição melhor do que o quarto lugar no campeonato de construtores têm diminuído – e é improvável que a equipe italiana consiga reverter essa situação. Ela está 22 pontos atrás da Red Bull, terceira colocada, cujo piloto principal, Max Verstappen, largará em terceiro.

