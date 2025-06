Dois garotos no parquinho. Essa é a primeira sensação que surge assistindo ao vídeo lançado pela Ferrari, no qual Charles Leclerc e Lewis Hamilton, em um momento de folga da Fórmula 1,testam o F80, novo supercarro de Maranello que estabelece novos padrões de referência em carros de estrada, na pista de Fiorano. Os 799 carros que serão produzidos já foram vendidos antes da apresentação oficial, apesar de um preço de tabela decididamente impopular: a partir de 3,598 milhões de euros (R$22,9 milhões).

Os 900 cavalos de potência do motor de 6 cilindros, somados aos 300 elétricos, foram imediatamente elogiados pelos dois pilotos. Como bons companheiros de equipe, eles se revezaram no volante, com Hamilton inicialmente no papel de navegador. "Eu estava esperando por você", comentou Charles. A primeira volta foi suficiente para captar o entusiasmo de Lewis: "Este é o carro de estrada mais rápido em que já andei, OK, vou pedir um". Depois, Hamilton perguntou a Leclerc que cor ele escolheu quando encomendou o seu e recebeu uma resposta óbvia de Leclerc ("todo preto"), em linha com muitas das Ferraris que ele já tem na garagem em Monte Carlo.

Depois das primeiras voltas, houve a troca de assento e Hamilton saiu dos boxes de Fiorano com a intenção de levar o carro ao limite. A aceleração impressionante (2,75s de 0 a 100km/h) foi sentida até mesmo por um piloto de Fórmula 1. "Odeio ser passageiro!", Leclerc deixou claro rapidamente, enquanto Hamilton se divertia com a frenagem e o manuseio. Com as voltas completadas, Lewis voltou aos boxes, para alívio de Charles. "Estou com dor de cabeça! Lewis, eu fui mais gentil, não forcei como você fez", então Leclerc exaltou o equilíbrio. "Nunca dirigi um carro de estrada com esse equilíbrio" o que Hamilton confirmou: "Sim, é um novo nível".

O nome F80 foi escolhido para comemorar o 80º aniversário da fundação da Ferrari e, por falar em história da Ferrari, Leclerc foi fotografado nos últimos dias em Monte Carlo ao volante de um 275 GTB verde escuro de 1965. Um ícone na história de Maranello, cujo valor agora ultrapassa o da própria F80.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari F80

MÁRQUEZ DESPACHA BAGNAIA, que perde pódio para DIGGIA! Viñales P*, MotoGP/F1, DIOGO MOREIRA, Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Itália:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!