James Vowles, atualmente chefe da Williams, trabalhou por muitos anos na Mercedes, inclusive com Michael Schumacher e Lewis Hamilton na Fórmula 1. Por isso, o britânico tem propriedade para falar sobre as habilidades de dois heptacampeões.

Em entrevista ao High Performance, o ex-estrategista da Mercedes comparou os dois pilotos, dizendo que Hamilton é naturalmente mais talentoso que Schumacher com o carro.

"Michael não era o mais habilidoso no carro. Eu já disse que era o Lewis", começou. "Mas ele [Schumacher] sabia como extrair cada milissegundo de si mesmo e cada milissegundo da equipe", explicou.

Vowles entrou em detalhes sobre as habilidades de Hamilton com o desenvolvimento do carro. Para o britânico, o heptacampeão é como um "polvo" após o TL1 e traz informações muito valiosas para a equipe ajustar o carro.

"Lewis tinha — como eu disse — uma infinidade de talento natural. Quando você sai no TL1, ele é como um polvo em cima do volante. Ele muda todas as configurações do volante, praticamente, e as explora. Mas é isso que o torna incrível".

Trazendo o depoimento para momentos práticos, Vowles lembrou de uma situação durante um GP do Brasil, onde a equipe estava dando a ordem para que os pilotos fizessem a subida com a sétima marcha, mas Lewis insistiu que deveria ser feita na sexta.

"E se eu der um exemplo, houve uma vez em que, numa simulação no Brasil, dizíamos: 'mantenha a sétima marcha na subida'. E em duas voltas, Nico [Rosberg] estava fazendo exatamente o que havíamos pedido".

"Em duas voltas, Lewis disse: 'Isso não parece certo', caiu para sexta - e estava encontrando um décimo lá".

Vowles contou que os dados só foram compartilhados depois da sessão e naquele momento ele entendeu que Hamilton era um "otimizador" das informações e conseguia explorar os limites dos carros.

Foto de: Yves Herman / Pool / AFP via Getty Images

O ponto forte de Hamilton é a frenagem

"Na verdade, se você observar a maturidade de Lewis entre 2013 e agora, verá que ele completa todas as voltas. Agora ele encontrou uma maneira de ainda ganhar experiência mental com a volta", explicou Vowles.

"Ele era um perfeccionista. Frear era o seu ponto forte, o seu forte — maximizar tudo na frenagem e, então, 'Eu conheço os limites do carro', e construir a partir daí e entrar no ritmo das coisas".

Na sequência, o atual chefe da Williams apontou uma desvantagem sobre o processo de compreensão de Hamilton. O fato das mudanças e trocas acontecerem muito rápido com o heptacampeão faziam com que os engenheiros ficassem confusos e levassem um tempo a mais para entender as novas configurações.

"Isso tinha algumas desvantagens. Muitas vezes, ele trocava o carro tão rápido que você se perdia. Certamente, como engenheiros, é difícil – quando seus dados estão todos se movendo, a pista está se movendo, a aderência está se movendo, o piloto moveu tudo no volante... Você não sabe onde está".

"E então ele entra e mudamos o equilíbrio mecânico e aerodinâmico e você pensa: 'OK, estamos começando do zero aqui, basicamente.' Essa é uma das razões pelas quais às vezes você verá Lewis recuar - e, muitas vezes, quando ele salta para a frente novamente, é porque ele foi para uma configuração conhecida e agora ele está de volta".

"Mas ele consegue fazer isso — e muitos pilotos não conseguem. Ele consegue explorar com frequência e aceitar que terá uma sessão inteira, talvez no lugar errado na configuração. Mas ele está aprendendo com isso. E isso é Lewis em todos os aspectos".

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!