F1: Hamilton é punido em 3 posições e larga em quinto no GP da Hungria

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Com isso, o outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, começará a etapa de Budapeste em segundo; entenda o caso

Editado:

Após se classificar em segundo para o GP da Hungria de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, foi punido por obstruir o australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o quali que definiu o grid em Budapeste. O Motorsport.com mostra abaixo:

 

Com isso, o inglês foi punido em 3 posições no grid pelos comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e larga em quinto na corrida deste domingo (10h, horário de Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com. 

O editor recomenda:

O documento da FIA que oficializou a penalidade ao heptacampeão detalhou o seguinte: “Os comissários ouviram o piloto do carro 44 (Lewis Hamilton), o piloto do carro 81 (Oscar Piastri), representantes das equipes e analisaram vídeos, telemetria, comunicações via rádio e imagens das câmeras onboard. Ao se aproximar da curva 1, o carro 44 trafegava em velocidade significativamente reduzida na linha de corrida, enquanto o carro 81 se aproximava em uma volta rápida".

 

“O piloto do carro 44 explicou que havia acabado de completar uma volta rápida e não recebeu a mensagem de rádio da equipe sobre a proximidade do carro 81 até que este já estivesse muito perto. Ele afirmou ainda que, devido à posição de seu carro na pista, o carro 81 não era visível em seus retrovisores. O carro 81, que estava em uma volta rápida, foi forçado a realizar uma manobra evasiva, saindo da pista e abortando a volta".

“Após analisar as evidências disponíveis, os Comissários determinaram que o carro 44 obstruiu desnecessariamente o carro 81 durante a qualificação. De acordo com o Regulamento da FIA para a Fórmula 1 e as diretrizes de penalidades estabelecidas para este tipo de infração na qualificação, os Comissários aplicam uma penalização de três posições no grid ao piloto do carro 44". O Motorsport.com mostra como fica o grid:

  1. Norris
  2. Leclerc
  3. Piastri
  4. Verstappen
  5. Hamilton
  6. Russell
  7. Antonelli
  8. Hadjar
  9. Lindblad
  10. Hulkenberg
  11. Lawson
  12. Gasly
  13. Colapinto
  14. Bortoleto
  15. Ocon
  16. Alonso
  17. Bearman
  18. Sainz
  19. Albon
  20. Stroll
  21. Bottas
  22. Pérez

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