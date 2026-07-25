F1: Hamilton é punido em 3 posições e larga em quinto no GP da Hungria
Com isso, o outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, começará a etapa de Budapeste em segundo; entenda o caso
Após se classificar em segundo para o GP da Hungria de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, foi punido por obstruir o australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o quali que definiu o grid em Budapeste. O Motorsport.com mostra abaixo:
Com isso, o inglês foi punido em 3 posições no grid pelos comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e larga em quinto na corrida deste domingo (10h, horário de Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com.
O documento da FIA que oficializou a penalidade ao heptacampeão detalhou o seguinte: “Os comissários ouviram o piloto do carro 44 (Lewis Hamilton), o piloto do carro 81 (Oscar Piastri), representantes das equipes e analisaram vídeos, telemetria, comunicações via rádio e imagens das câmeras onboard. Ao se aproximar da curva 1, o carro 44 trafegava em velocidade significativamente reduzida na linha de corrida, enquanto o carro 81 se aproximava em uma volta rápida".
“O piloto do carro 44 explicou que havia acabado de completar uma volta rápida e não recebeu a mensagem de rádio da equipe sobre a proximidade do carro 81 até que este já estivesse muito perto. Ele afirmou ainda que, devido à posição de seu carro na pista, o carro 81 não era visível em seus retrovisores. O carro 81, que estava em uma volta rápida, foi forçado a realizar uma manobra evasiva, saindo da pista e abortando a volta".
“Após analisar as evidências disponíveis, os Comissários determinaram que o carro 44 obstruiu desnecessariamente o carro 81 durante a qualificação. De acordo com o Regulamento da FIA para a Fórmula 1 e as diretrizes de penalidades estabelecidas para este tipo de infração na qualificação, os Comissários aplicam uma penalização de três posições no grid ao piloto do carro 44". O Motorsport.com mostra como fica o grid:
- Norris
- Leclerc
- Piastri
- Verstappen
- Hamilton
- Russell
- Antonelli
- Hadjar
- Lindblad
- Hulkenberg
- Lawson
- Gasly
- Colapinto
- Bortoleto
- Ocon
- Alonso
- Bearman
- Sainz
- Albon
- Stroll
- Bottas
- Pérez
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