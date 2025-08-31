F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

Fim de semana daqueles para esquecer para Lewis Hamilton. Além de abandonar o GP da Holanda de Fórmula 1, o heptacampeão mundial foi punido em cinco posições no grid de largada para o GP da Itália, que acontece no próximo fim de semana, em Monza.

Após o fim da corrida em Zandvoort, Hamilton foi convocado pelos comissários para justificar o porquê não reduziu a velocidade sob regime de bandeiras amarelas duplas. Na decisão, a Federação Internacional de Automobilismo justificou:

"Os Comissários ouviram o piloto do carro 44 (Lewis Hamilton), o representante da equipe e revisaram os dados do sistema de posicionamento, vídeo, cronometragem, telemetria, rádio da equipe e imagens de dentro do carro.

Devido à natureza do circuito, o Diretor de Prova havia informado a todos os participantes que a última curva antes da entrada do pit lane teria bandeiras amarelas duplas agitadas. Isso visava garantir a segurança daqueles que estavam no grid e no pit lane.

O regulamento exige que qualquer piloto passando por um setor de bandeira amarela dupla “reduza significativamente a velocidade...”. Analisamos a telemetria disponível no sistema da FIA. Também solicitamos que a equipe nos fornecesse seus dados de telemetria. Todo esse processo levou algum tempo, e, por isso, a decisão foi adiada.

Além disso, o Artigo 44.1 exige que todos os pilotos que realizem mais de uma volta de reconhecimento passem pela entrada do pit lane em “velocidade significativamente reduzida”.

Os dados mostraram que o piloto entrou no setor de bandeira amarela dupla aproximadamente 20 km/h mais lento do que em treinos no mesmo ponto, reduziu a aplicação do acelerador entre 10% e 20% e freou 70 metros antes ao entrar no pit lane.

Não consideramos que uma redução de 20 km/h na velocidade em um setor de bandeira amarela dupla constitua uma redução “significativa” de velocidade. Também não consideramos a velocidade de entrada no pit lane como estando “significativamente” reduzida."

