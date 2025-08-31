Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

Britânico foi penalizado por não respeitar bandeira amarela dupla na entrada do pitlane

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Fim de semana daqueles para esquecer para Lewis Hamilton. Além de abandonar o GP da Holanda de Fórmula 1, o heptacampeão mundial foi punido em cinco posições no grid de largada para o GP da Itália, que acontece no próximo fim de semana, em Monza. 

Leia também:

Após o fim da corrida em Zandvoort, Hamilton foi convocado pelos comissários para justificar o porquê não reduziu a velocidade sob regime de bandeiras amarelas duplas. Na decisão, a Federação Internacional de Automobilismo justificou: 

"Os Comissários ouviram o piloto do carro 44 (Lewis Hamilton), o representante da equipe e revisaram os dados do sistema de posicionamento, vídeo, cronometragem, telemetria, rádio da equipe e imagens de dentro do carro.

Devido à natureza do circuito, o Diretor de Prova havia informado a todos os participantes que a última curva antes da entrada do pit lane teria bandeiras amarelas duplas agitadas. Isso visava garantir a segurança daqueles que estavam no grid e no pit lane. 

O regulamento exige que qualquer piloto passando por um setor de bandeira amarela dupla “reduza significativamente a velocidade...”. Analisamos a telemetria disponível no sistema da FIA. Também solicitamos que a equipe nos fornecesse seus dados de telemetria. Todo esse processo levou algum tempo, e, por isso, a decisão foi adiada. 

Além disso, o Artigo 44.1 exige que todos os pilotos que realizem mais de uma volta de reconhecimento passem pela entrada do pit lane em “velocidade significativamente reduzida”. 

Os dados mostraram que o piloto entrou no setor de bandeira amarela dupla aproximadamente 20 km/h mais lento do que em treinos no mesmo ponto, reduziu a aplicação do acelerador entre 10% e 20% e freou 70 metros antes ao entrar no pit lane. 

Não consideramos que uma redução de 20 km/h na velocidade em um setor de bandeira amarela dupla constitua uma redução “significativa” de velocidade. Também não consideramos a velocidade de entrada no pit lane como estando “significativamente” reduzida." 

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Isa Fernandes Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"
Próximo artigo F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

Principais comentários
Isa Fernandes
Mais de
Isa Fernandes
F1 - Sainz faz 'alerta' sobre Lawson e aponta hipocrisia da FIA após GP da Holanda

F1 - Sainz faz 'alerta' sobre Lawson e aponta hipocrisia da FIA após GP da Holanda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Sainz faz 'alerta' sobre Lawson e aponta hipocrisia da FIA após GP da Holanda
ANÁLISE F1 – Verstappen x Companheiros de equipe: reinado sem rival à altura?

ANÁLISE F1 – Verstappen x Companheiros de equipe: reinado sem rival à altura?

Fórmula 1
ANÁLISE F1 – Verstappen x Companheiros de equipe: reinado sem rival à altura?
F1: Empate técnico na McLaren, 'vareio' na Mercedes e equilíbrio na Sauber: o comparativo entre companheiros de equipe

F1: Empate técnico na McLaren, 'vareio' na Mercedes e equilíbrio na Sauber: o comparativo entre companheiros de equipe

Fórmula 1
F1: Empate técnico na McLaren, 'vareio' na Mercedes e equilíbrio na Sauber: o comparativo entre companheiros de equipe

Últimas notícias

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros