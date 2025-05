A questão dos palavrões tem sido um dos principais pontos de discussão na Fórmula 1 desde a última temporada e os pilotos não lidaram bem com a situação, além de reclamarem que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e seu presidente, Mohammed bin Sulayem, não os consultam sobre quase nada e não pedem opinião sobre muitas questões.

No entanto, o 'clamor' surgiu certo efeito, já que a federação recentemente reduziu as multas por xingamentos e aboliu a possibilidade de banimento. Ao mesmo tempo, contudo, também foram impostas penalidades esportivas, mostrando que não houve progresso, de fato, em todas as áreas.

A decisão da FIA foi discutida com os pilotos, incluindo Lewis Hamilton, na última quinta-feira. O britânico declarou: "Isso é ridículo. O que quer que eu diga não terá efeito algum. Parece que está havendo um grande caos agora. Há muitas mudanças que precisam ser feitas, mas isso realmente não tem nenhum efeito sobre mim. Não sei o que aconteceu desde então."

E George Russell, que regularmente se manifesta em nome do grid por ser um dos presidentes da GPDA, também não estava dando pulos de alegria, dizendo que acreditava que a regra inicial deveria ter sido incluída, em primeiro lugar. "Estamos falando de uma situação em que eles agora retiraram as coisas porque eram basicamente ridículas."

"É claro que estamos felizes por eles terem mudado, mas isso não deveria ter sido feito em primeiro lugar. Portanto, não seria correto agradecê-los pelas mudanças quando não deveríamos estar nessa situação. Além disso, ainda não consultamos ninguém da alta administração da FIA."

O piloto da Mercedes também foi perguntado por que ele achava que Bin Sulayem não havia falado diretamente com os pilotos. "Essa é uma boa pergunta. Parece mais difícil do que deveria ser, mas já demos nossa opinião. Sentimos que expressamos nosso ponto de vista e gostaríamos de ter conversas e discursos, porque isso é provavelmente tudo o que podemos realmente pedir."

