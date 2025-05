Lewis Hamilton e Max Verstappen estão entre a elite mundial absoluta em termos de ganhos esportivos em 2025, muito além das pistas da Fórmula 1.

O sete vezes campeão mundial Hamilton superou o tetracampeão Verstappen no ranking anual dos atletas mais bem pagos do mundo pela revista americana Forbes. De acordo com o veículo, Hamilton ficou em 22º lugar, empatado com o boxeador mexicano Canelo Alvarez, ganhando um total de US$ 80 milhões (R$455,3 milhões) nos últimos 12 meses.

Verstappen ficou em 24º lugar, logo à frente de Neymar Jr., ganhando US$ 78 milhões (R$443,9 milhões). A maior parte desse valor - cerca de 72 milhões de dólares (R$409,8 milhões) - veio de seu salário e bônus com a Red Bull. Os US$ 6 milhões (R$34,1 milhões) restantes vieram de acordos comerciais, incluindo patrocínios pessoais e mercadorias.

É nesse ponto que Hamilton o superou: embora Lewis tenha ganhado menos com as atividades na pista no ano passado - US$ 60 milhões (R$341,5 milhões) - suas atividades comerciais fora da pista, incluindo investimentos e endossos, foram maiores.

Como era de se esperar, a lista da Forbes é dominada por expoentes de jogadores de futebol. Pelo terceiro ano consecutivo, Cristiano Ronaldo liderou a lista com uma renda total de US$ 275 milhões (R$1,5 bilhão).

