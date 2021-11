Com a Fórmula 1 derrubando os limites de pintura nos capacetes dos pilotos por temporada, o grid da categoria está fazendo a festa em 2021, e os dois candidatos ao título trouxeram desenhos especiais para o GP de São Paulo neste fim de semana, aproveitando a proximidade de ambos com o Brasil.

Lewis Hamilton, que sempre teve Ayrton Senna como maior ídolo no esporte, trouxe o clássico esquema de pintura do tricampeão para seu capacete, com uma faixa trazendo as cores amarela, azul e verde.

O piloto da Mercedes manteve ainda suas duas cores principais do capacete: roxo e preto. Vale lembrar que o desenho de seu casco é feito pelo brasileiro Raí Caldato.

Já Max Verstappen, que possui uma proximidade maior com o Brasil desde que iniciou um relacionamento com Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet, também trouxe o azul, verde e amarelo para seu capacete.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Verstappen brincou que trouxe um pouco mais de emoção e do Carnaval ao seu capacete, que geralmente é mais "simples", segundo ele.

Veja na galeria abaixo os capacetes de Hamilton e Verstappen para o GP de São Paulo:

Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 9 Foto de: Mercedes AMG Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 9 Foto de: Mercedes AMG Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 9 Foto de: Mercedes AMG Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 9 Foto de: Mercedes AMG Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 5 / 9 Foto de: Mercedes AMG Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 6 / 9 Foto de: Max Verstappen Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 7 / 9 Foto de: Max Verstappen Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 8 / 9 Foto de: Max Verstappen Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 9 / 9 Foto de: Max Verstappen

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

