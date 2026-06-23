Piloto da Ferrari na principal categoria do automobilismo mundial, Lewis Hamilton pediu à FIA e à Fórmula 1 que implementem mais mudanças para tornar o esporte mais acessível, citando os custos "ridículos" do karting.

O heptacampeão considera que o automobilismo está seguindo na "direção errada" devido ao custo de entrada, o qual torna muito mais difícil a participação de crianças de famílias de média e baixa renda.

"Não fiquei analisando muito porque é algo que, na minha opinião, está indo constantemente na direção errada", disse Hamilton. "Não há responsabilização por parte dos dirigentes destas organizações ou destas categorias. Não sei como, mas é preciso ter alguma forma de o tornar acessível. É ridículo".

Lewis Hamilton driving a go-kart aged 8 Photo by: Getty Images

"Conheço uma pessoa que tem um filho de oito anos que está gastando mais de um milhão de dólares (R$5,17 milhões, na cotação atual) por ano. Claro que hoje é mais caro, mas, quando comecei, lembro que meu pai gastou 20.000 libras* no primeiro ano. Foi como voltar a financiar a casa, esgotando os cartões de crédito. Acho simplesmente que hoje é altamente improvável, se não impossível, que alguém de uma origem normal consiga chegar a um nível para competir com aqueles que gastam um milhão. Isso não devia ser permitido", falou.

O heptacampeão ainda acrescentou que o cenário do automobilismo nos próximos anos será definido não a partir do talento de jovens pilotos, mas pelas "famílias com mais dinheiro, que criam as opções para as crianças privilegiadas", dizendo ainda que a mudança "depende da FIA e da Fórmula 1".

Rival de Hamilton na briga pelo título em 2021, o tetracampeão Max Verstappen tem a própria equipa híbrida, abrangendo esports e corridas reais, com o objetivo de desenvolver jovens talentos. O holandês espera que o realismo crescente dos simuladores ajude as crianças a encontrarem formas mais econômicas para crescerem dentro do automobilismo.

"Todos nós aprendemos muito com o kart", disse Verstappen. "O problema é que os preços não param de subir. As pessoas pagam de 10 a 12.000 libras (entre R$14,7 mil e R$17,7 mil, na cotação atual) por uma etapa nos minis [mini-karts]. Isso é insano, esse tipo de preço. Ás vezes, é o que está limitando um talento real, que não tem o apoio financeiro para sequer conseguir chegar às corridas de fórmula".

"Por isso também acho importante explorar possibilidades fora do kart. Pelo menos já consigo ver muitas crianças que ainda estão no kart que também correm no simulador, aprendendo a pilotar carros de F4 ou GT. Com o quão preciso os simuladores são, já se pode estar 10 passos à frente em termos de preparação antes de entrar num carro de fórmula", explicou

Titular da Haas, Esteban Ocon, cujos pais da classe trabalhadora venderam a casa da família para ajudar a financiar a carreira do francês no automobilismo, acrescentou: "Se eu tivesse que recomeçar minha carreira nos karts não estaria aqui com o preço que custa agora uma corrida de mini. É bastante louco o quão caro é e é uma pena que seja assim. Infelizmente, é assim que o mundo é no automobilismo".

"Talvez 70% de simulador e 30% de condução real de kart seja provavelmente o caminho. Mas é preciso que os jovens pilotos tenham acesso à corrida real por um preço acessível, e isso é extremamente difícil hoje em dia", continuou.

A FIA deu um primeiro passo para resolver a questão dos custos com o Plano Global de Kart. Com duração de de três anos, o projeto visa oferecer caminhos alternativos aos jovens talentos e reduzir o custo de entrada.

Nesse contexto, a entidade organizou um Arrive and Drive World Cup (Copa do Mundo Chegue e Pilote, em tradução livre) na Malásia com karts padronizados para talentos de toda a Ásia, ao mesmo tempo que criou um Karting Excellence Centre (Centro de Excelência no kart, em tradução livre) para fornecer formação e apoio a talentos de destaque no kart.

*Para efeito de comparação, 20.000 libras em 1995 (ano em que Hamilton venceu o primeiro campeonato de kart) são equivalentes a aproximadamente 43.000 libras em 2026, ou seja, R$293.414,00 na cotação atual.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!