O segundo treino livre para o GP da Hungria de Fórmula 1 encerrou as atividades da sexta-feira no Hungaroring com Lewis Hamilton liderando a sessão, seguido por Charles Leclerc e Lando Norris completou os três primeiros colocados.

Gabriel Bortoleto encerrou o treino em 11º. Lance Stroll não participou da segunda atividade do dia, a Aston Martin não conseguiu consertar o carro do canadense há tempo depois dos danos no primeiro treino.

O treino

O segundo treino livre começou com pouca movimentação na pista, mas com a continuação da reclamação por parte dos pilotos em relação ao balanço do carro. Com pouco menos de 15 minutos, Oscar Piastri, Isack Hadjar e outros saíram da pista e apresentaram claras dificuldades na pilotagem.

Na tabela de tmepos, Lewis Hamilton liderava com 0s135 acima do companheiro de equipe Charles Leclerc. Max Verstappen era o terceiro colocado, seguido por George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

Quando o cronômetro marcava 32 minutos de regressiva, a bandeira amarela deu sinal devido a uma batida de Franco Colapinto na última curva do circuito. Logo depois, a bandeira vermelha foi acionada. O argentino acabou perdendo a traseira do carro e acertou em cheio a barreira de proteção.

Cerca de dez minutos depois, a pista foi liberada novamente - com aproximadamente 20 minutos restantes - e os pilotos começaram a dar voltas de simulação de classificação, com pneus macios.

Depois das voltas feitas, a liderança seguiu com Hamilton - e manteve o heptacampeão à frente de Leclerc - porém, o terceiro lugar trocou de mãos sendo ocupado com Lando Norris. Discreto no treino, Gabriel Bortoleto ocupava o 11º lugar na reta final da sessão.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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