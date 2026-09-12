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F1: Hamilton escapa de punição após acidente no TL3 da Espanha

Heptacampeão correu risco por ter permanecido na pista para tentar chegar ao box sozinho com um carro danificado

Neşe Akkoyun
Neşe Akkoyun
Editado:

Após bater no muro durante o terceiro treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1 e ter tentado voltar ao box com o carro danificado, Lewis Hamilton chegou a enfrentar uma possível investigação por parte dos comissários da FIA, mas a decisão foi contra a punição ao heptacampeão.

Leia também:

Hamilton esteve muito perto de conseguir o tempo de volta mais rápido na última sessão de treinos, mas perdeu o controle do carro na última curva e bateu no muro. Depois da colisão, Hamilton conseguiu voltar à pista e continuou, apesar da asa dianteira ficar presa debaixo do carro e do pneu dianteiro direito ter furado.

Logo após o acidente, o rádio entre o heptacampeão e seu engenheiro de corrida, Carlo Santi, chamou a atenção. Hamilton recusou repetidamente as instruções de "parar o carro" vindas da garagem da Ferrari, insistindo em retornar ao box. 

Carlo Santi: "Pare o carro no local mais seguro possível."

Lewis Hamilton: "Se conseguir voltar ao box, volto. Se não conseguir, faço-o de forma segura."

Carlo Santi: "Há um furo no pneu dianteiro direito."

Lewis Hamilton: "Estou ciente, consigo ver."

O veterano manteve o esforço para chegar ao box por metade da volta, mas, ao perceber que o carro já não estava em condições de se mover, foi obrigado a parar na beira da pista.

Os comissários da FIA iniciariam uma investigação por Hamilton ter continuado na pista em uma situação insegura e por ter aumentado os potenciais perigos sob as bandeiras dos comissários, mas decidiram não fazê-lo.

De acordo com o Regulamento Desportivo de 2026, nas sessões de treinos livres, "conduzir um carro com danos graves ou evidentes, ou não parar o carro" pode resultar numa repreensão ou numa penalização de lugares no grid.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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