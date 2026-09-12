F1: Hamilton escapa de punição após acidente no TL3 da Espanha

Após bater no muro durante o terceiro treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1 e ter tentado voltar ao box com o carro danificado, Lewis Hamilton chegou a enfrentar uma possível investigação por parte dos comissários da FIA, mas a decisão foi contra a punição ao heptacampeão.

Hamilton esteve muito perto de conseguir o tempo de volta mais rápido na última sessão de treinos, mas perdeu o controle do carro na última curva e bateu no muro. Depois da colisão, Hamilton conseguiu voltar à pista e continuou, apesar da asa dianteira ficar presa debaixo do carro e do pneu dianteiro direito ter furado.

Logo após o acidente, o rádio entre o heptacampeão e seu engenheiro de corrida, Carlo Santi, chamou a atenção. Hamilton recusou repetidamente as instruções de "parar o carro" vindas da garagem da Ferrari, insistindo em retornar ao box.

Carlo Santi: "Pare o carro no local mais seguro possível."

Lewis Hamilton: "Se conseguir voltar ao box, volto. Se não conseguir, faço-o de forma segura."

Carlo Santi: "Há um furo no pneu dianteiro direito."

Lewis Hamilton: "Estou ciente, consigo ver."

O veterano manteve o esforço para chegar ao box por metade da volta, mas, ao perceber que o carro já não estava em condições de se mover, foi obrigado a parar na beira da pista.

Os comissários da FIA iniciariam uma investigação por Hamilton ter continuado na pista em uma situação insegura e por ter aumentado os potenciais perigos sob as bandeiras dos comissários, mas decidiram não fazê-lo.

De acordo com o Regulamento Desportivo de 2026, nas sessões de treinos livres, "conduzir um carro com danos graves ou evidentes, ou não parar o carro" pode resultar numa repreensão ou numa penalização de lugares no grid.

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