Lewis Hamilton manteve o terceiro lugar no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 após ter recebido apenas uma reprimenda por uma infração relacionada à bandeira amarela.

Hamilton foi investigado pelos comissários da FIA por supostamente ter excedido o limite de velocidade em uma zona de bandeira amarela durante a corrida de Silverstone, ultrapassando o Audi parado de Nico Hulkenberg.

Imagens de vídeo mostraram que Hamilton entrou no setor com bandeira amarela na curva 9 antes que a bandeira fosse acionada e só recebeu um aviso no painel de instrumentos ao final do setor, enquanto também estava distraído pela disputa roda a roda com Max Verstappen.

Os comissários reconheceram que o heptacampeão mundial teve pouco tempo para reagir às bandeiras amarelas, mas, como ele não reduziu a velocidade, ainda assim lhe aplicaram uma reprimenda.

Como resultado, Hamilton mantém o terceiro lugar atrás de seu companheiro de equipe vencedor da prova, Charles Leclerc, e de George Russell, da Mercedes, com os dois se beneficiando dos problemas no final da corrida do líder do campeonato, Kimi Antonelli.

Depois de conversar com os comissários, Hamilton disse que esperava perder seu lugar no pódio. “Provavelmente vou receber uma penalidade agora também, então provavelmente vou perder [o pódio]. Passei por uma bandeira amarela e não a vi”, disse Hamilton à Sky.

A corrida terminou sob o safety car após um acidente no final da prova envolvendo o piloto da Red Bull, Max Verstappen, na Stowe, o que custou uma posição a Hamilton, já que ele fez um pit stop para trocar os pneus enquanto Russell permaneceu na pista. Isso garantiu a Russell uma melhor posição na pista, com o safety car ficando em pista até o final da corrida.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

A decisão completa dos comissários

“HAM entrou no setor em questão antes que qualquer bandeira amarela ou painel de luz amarela fosse exibido, não havendo tal indicação antes da curva 9".

“O primeiro painel luminoso encontrado após a curva 9 exibia verde imediatamente antes da curva 10. A indicação amarela no visor do volante só apareceu quando o piloto já estava na reta em direção à curva 10 e próximo ao fim da zona de bandeira amarela. As evidências mostraram que não havia nenhum painel de luz amarela de aviso no campo de visão imediato do piloto e que a indicação amarela no visor do volante permaneceu visível por apenas um período muito curto".

“Os comissários, portanto, consideraram que o tempo disponível para o piloto reagir à indicação de bandeira amarela foi muito limitado. Os Comissários também reconhecem que, imediatamente antes de entrar no setor, HAM havia se envolvido em uma manobra de ultrapassagem com VER e que o piloto esperava um contra-ataque. Como resultado, sua atenção permaneceu voltada para os espelhos durante a maior parte da reta em direção à curva 10, em vez de se direcionar imediatamente para o painel de luz verde no final do setor. Os Comissários levaram isso em consideração ao avaliar se a visibilidade do painel de luz verde, por si só, deveria ter deixado claro para o piloto que ele ainda estava dentro de uma zona de bandeira amarela".

"Os Comissários determinam, no entanto, que, após a exibição da bandeira amarela no visor do volante e o acendimento do painel de luz verde imediatamente antes da Curva 10, HAM não reduziu a velocidade de forma perceptível e, portanto, não cumpriu integralmente os requisitos aplicáveis em caso de bandeira amarela única".

“Ao determinar a penalidade, os Comissários levaram em conta que HAM havia entrado no setor antes que a bandeira amarela fosse exibida, que a indicação da bandeira amarela chegou ao piloto somente quando ele já estava próximo ao final do setor, que o tempo e a distância disponíveis para reagir eram muito limitados e que a atenção do piloto, por motivos compreensíveis, estava voltada para a disputa imediatamente anterior com outro carro. Nessas circunstâncias, os Comissários consideraram que uma Repreensão era a penalidade apropriada".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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