Lewis Hamilton escapou de uma punição por ter bloqueado Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, durante os treinos do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, saindo apenas com uma advertência, enquanto a Ferrari recebeu uma multa de 10 mil euros (cerca de R$ 58 mil, em conversão direta).

Na metade da segunda sessão de treinos livres, no circuito de Sepang, Hamilton bloqueou Bortoleto na entrada da curva 9, quando sofreu danos no espelho retrovisor direito, resultando em uma velocidade de aproximação assustadora de mais de 150 km/h, forçando o brasileiro a desviar do caminho do britânico.

Posteriormente, os comissários da FIA deram uma advertência ao heptacampeão mundial, e a Ferrari foi multada em 10 mil euros pelo incidente, por não ter alertado seu piloto.

“Os comissários reconhecem que o espelho retrovisor direito de Hamilton estava danificado, conforme confirmado por evidências fotográficas e de vídeo, e que ele não havia recebido nenhum aviso por rádio da equipe”, afirmaram os comissários em seu veredito.

“Ambos os representantes das equipes afirmaram que tais avisos normalmente não são emitidos quando o carro que se aproxima não está em uma volta rápida. Bortoleto também confirmou que manteve o controle da situação".

“No entanto, os comissários consideraram que Hamilton bloqueou desnecessariamente o carro que se aproximava, significativamente mais rápido, ao entrar na linha de corrida em baixa velocidade. O fato de Bortoleto não estar em uma volta rápida não altera essa conclusão".

“Os comissários também avaliaram se o incidente deveria ser considerado um bloqueio perigoso. Em particular, levaram em conta a alta velocidade de aproximação, bem como o fato de que um piloto, ciente de que um de seus espelhos está danificado, deveria ter um cuidado redobrado antes de entrar na linha de corrida. No entanto, Bortoleto manteve o controle e conseguiu evitar Hamilton".

“Os comissários consideraram o espelho danificado e o fato de que Bortoleto não estava em uma volta rápida como circunstâncias atenuantes. Esses fatores foram ponderados em relação à significativa diferença de velocidade, ao movimento de Hamilton para a linha de corrida e à consequente necessidade de Bortoleto realizar uma manobra evasiva".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Os comissários também destacaram a responsabilidade da equipe em tomar cuidado redobrado ao alertar Hamilton sobre o tráfego, tendo em vista o dano no espelho, razão pela qual a equipe recebeu a multa.

Hamilton terminou o TL2 em quinto lugar, com seu companheiro de equipe Charles Leclerc estabelecendo o tempo de referência, à frente de Isack Hadjar, da Red Bull, e do campeão mundial Lando Norris, da McLaren.

Sobre o dia de treino, Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, disse: “Na sexta-feira, nada realmente importa em termos de classificação, mas ser o mais rápido não é nada ruim, então acho que foi pelo menos um dia OK”.

“Vai depender muito da evolução da pista, já que tentamos antecipar como ela estará amanhã, e isso é um desafio para todos. Vai depender muito da degradação [dos pneus], porque, em comparação com as provas anteriores, esta apresenta uma degradação muito alta. O ritmo de corrida será baseado principalmente na degradação".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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