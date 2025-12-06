Lewis Hamilton teve mais uma classificação complicada na temporada de 2025 da Fórmula 1, dessa vez, o britânico da Ferrari será apenas o 16° para o GP de Abu Dhabi, depois de ter batido durante o TL3 mais cedo.

Depois de ceder seu SF-25 a Arthur Leclerc no TL1 na sexta-feira, quando a Ferrari cumpriu os regulamentos relativos ao tempo de pista para os novatos, Hamilton bateu no TL3 na curva 9.

"Tive uma queda e perdi a traseira", explicou Hamilton, de forma concisa, no final do dia. "A equipe viu alguns solavancos na entrada e disse que isso se manteve até o fim".

O sete vezes campeão mundial acabou se classificando em 16º, a apenas 0,008s do tempo limite do Q2, o que marcou sua quarta saída consecutiva da Q1 (incluindo a qualificação de sprint no Catar).

Perguntado se o acidente afetou sua classificação, Hamilton acrescentou: "Definitivamente, não ajuda quando você perde sua segunda sessão".

Isso se somou à sessão de TL1 perdida, que o britânico classificou como "nunca útil", embora tenha admitido que "todos estão no mesmo barco".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

É assim que a 19ª e mais difícil campanha de Hamilton na F1 está terminando, com o veterano lutando para igualar o companheiro de equipe Charles Leclerc e marcar os pontos de que a Scuderia precisaria para ir além do quarto lugar no campeonato de construtores.

Quando sua série ruim de qualificação foi mencionada, Hamilton disse: "Não tenho palavras para expressar como me sinto, apenas muita raiva".

O piloto da Ferrari não espera um grande resultado na corrida de domingo, comentando que "não há muito que se possa fazer" ao largar da 16ª posição em Yas Marina. Quando foi sugerido que ele poderia "colocar os pneus duros, percorrer um longo caminho e ver o que acontece", ele simplesmente respondeu: "É a mesma coisa todo fim de semana para mim, então vamos tentar".

Quanto à questão de saber se a pausa no fim do ano será suficiente para se reestabelecer mentalmente, Hamilton apenas apontou que "é a pausa mais curta" e, portanto, "o tempo dirá".

Os testes da pré-temporada começarão em Barcelona em apenas sete semanas.

