Quarto colocado na classificação para o GP da China de Fórmula 1 neste sábado, Charles Leclerc admite que foi superado pelo companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton, após o britânico ter feito um trabalho melhor, enquanto revela também que não é o maior fã do circuito de Xangai.

Em entrevista após o fim da classificação, Leclerc tentou ver o lado positivo com o resultado deste sábado: uma boa posição de largada em uma pista que não é das suas favoritas.

"É muito raro eu dizer que estou feliz quando fico em quarto, mas, sinceramente, esta pista é, de longe, a que mais me dá trabalho. Não sei por quê, já tentei de tudo, já tentei diferentes configurações, já tentei diferentes estilos de pilotagem. Então, no fim das contas, estou feliz com meu tempo. Estou o mais satisfeito que possa estar com um P4, digamos assim".

Analisando o resultado final da classificação, Leclerc analisou os carros de 2026, apontando um fator que o tem prejudicado no início deste ano.

"Não sei como foi a volta do Kimi, sei também que o George teve problemas, então talvez eles não tenham otimizado tudo em uma qualificação como esta. Mas também acho que tem muito a ver com entender esses carros novos".

"Eles [os carros de 2026] são muito estranhos na qualificação, porque sinto que, no passado, um dos meus pontos fortes era que, ao chegar ao Q3, eu simplesmente assumia riscos enormes para tirar um pouco mais de performance, e agora, quando você faz isso — o que eu fiz ontem —, você começa a confundir o lado do motor e acaba perdendo muito mais do que ganha".

"Portanto, a consistência compensa mais e, hoje, senti que encontrei meu ritmo do Q1 ao Q3, o que é um pouco menos emocionante, porque você não pode forçar tanto quanto gostaria, mas, no fim das contas, valeu a pena, porque estou mais perto dos pilotos à frente; infelizmente, não é uma volta espetacular, mas sinto que não dá mais para conseguir isso".

Sobre a vantagem da Mercedes sobre os rivais, Leclerc aponta a vantagem da equipe alemã e como que a Ferrari pode tentar segurá-los.

"Eles são muito fortes, com certeza, e têm essa vantagem de ritmo no momento, que é de cerca de 3 a 4 décimos com o tanque cheio, mas acho que sempre, especialmente no início da corrida, parecemos ser um pouco mais flexíveis em relação a onde queremos fazer as manobras etc., e eles parecem ter um pouco de dificuldade; além disso, o fato de que, quando você entra na briga, perde muito com as baterias, tipo um efeito cascata".

"Conseguimos desacelerá-los e permanecer na disputa, então espero que seja assim amanhã, porque isso torna as corridas bastante emocionantes, provavelmente para quem assiste de fora, mas também de dentro do cockpit é realmente muito bom".

Para fechar, o monegasco falou sobre ser superado pelo companheiro de Ferrari, admitindo que Hamilton fez um trabalho melhor na sessão.

"Foi um pouco brusco, talvez eu tenha exagerado um pouco na última volta do Q3, mas, sinceramente, não estou muito insatisfeito com a volta. Acho que Lewis foi simplesmente mais rápido e esteve mais à vontade desde o início do fim de semana, então, sinceramente, ficar 0s1 atrás de Lewis em uma pista como esta me deixa um pouco satisfeito".

"Mesmo que doa dizer isso, porque você sempre quer ser o mais rápido, ele simplesmente fez um trabalho melhor e merece isso. Amanhã, para a corrida, me sinto um pouco melhor e também acho que minha configuração parece estar bem boa para a prova".

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