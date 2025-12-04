Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

Heptacampeão definiu a atual geração de carros como a pior que já passou em sua carreira na categoria máxima do automobilismo

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Na última etapa da atual era técnica da Fórmula 1, voltada aos carros com efeito solo, as mudanças para o novo regulamento são um dos grandes assuntos do GP de Abu Dhabi. Lewis Hamilton revelou que reza para que os monopostos de 2026 não sejam tão ruins quanto os atuais.

Leia também:
O grande nome da era hibrída da F1, conquistando seis títulos de pilotos entre 2014 e 2021, Hamilton nitidamente sofreu muito com a última mudança técnica da categoria, em 2022, conquistando apenas duas vitórias em GPs desde então.
 
No dia de mídia de Abu Dhabi, Lewis foi questionado se há algo do atual regulamento técnico da F1 que sentirá saudades. O heptacampeão é direto ao ponto: "Não há uma única coisa que eu vá sentir falta nesses carros. É simples assim. Eu não gostei".
Lewis continuou, analisando todas as mudanças que passou em sua longa carreira na categoria máxima do automobilismo: "Tem sido muito interessante [o processo de mudança para 2026]".
"2009 também dependia do que sua equipe fazia com a interpretação dessas regras. A McLaren em 2009, lembro do primeiro dia do ano, disseram que as regras eram de 50% menos downforce. Então eles construíram o carro para ter 50% do downforce.
"Lembro de chegar em janeiro e eles já tinham atingido suas metas. Eu fiquei tipo, uau, isso é normal? Chegamos ao primeiro teste e não havia downforce algum e estávamos muito atrás. Aprendi muito com essa experiência".
"Depois 2014 foi incrivelmente emocionante. Também porque eu estava em uma equipe nova e pude ver o trabalho incrível que já estava sendo feito alguns anos antes, especialmente no motor. E 2017 foi legal porque era um carro maior, mais largo. Parecia mais robusto e com mais downforce. Foi incrível".
"Essa geração [2022] provavelmente foi a pior, eu diria. E estou rezando para que a próxima não seja pior do que essa".
O britânico da Ferrari também foi questionado sobre quando começa a temporada 2026 para ele. Hamilton respondeu: "Na verdade, já começa na próxima semana. Quero dizer, já estamos trabalhando nos bastidores para 2026 há vários meses. Mas sim, na próxima semana já estaremos no simulador trabalhando no próximo carro. E obviamente faremos o teste, que será com os pneus da próxima temporada".
"E o treinamento provavelmente será antes do Natal. Então a pausa será a menor que já tivemos. Portanto, não vai haver muito tempo para recuperação da temporada".
Lewis também revelou o que precisa acontecer para ele voltar confiante para o próximo ano: "Acho que precisamos apenas analisar onde estivemos, o que foi bom, as áreas em que podemos melhorar. Eu já destaquei, quero dizer, eu sei onde estão todas. É sentar com a equipe no final do ano".
"É olhar para minha equipe pessoal fora da pista e ver o que podemos fazer para ser mais eficientes com o tempo, viagens e todas essas coisas diferentes. E farei o mesmo com a equipe".
 
O heptacampeão também afirmou que é muito difícil saber se as corridas no próximo ano serão divertidas para o público, mesmo com o britânico já participando de sessões de simulador com o novo monoposto.
"Acho que é muito, muito difícil prever como vai ser. Não quero dizer muitas coisas negativas. Parece muito diferente e não tenho certeza se vocês vão gostar".
 
"Mas talvez eu me surpreenda e talvez seja incrível. Talvez as ultrapassagens sejam incríveis. Talvez fique mais fácil ultrapassar. Não sei. Temos menos downforce, mais torque. Correr na chuva, posso imaginar que vai ser muito, muito, muito difícil. Muito mais difícil do que já é hoje com o que temos".
 
"Mas, como eu disse, podemos chegar e ter mais aderência do que esperávamos. Se vocês vão gostar do fato de estarmos reduzindo marchas na reta e de parâmetros diferentes de boost".
 
"Mas é um desafio enorme para todos nós e acho que é disso que o esporte se trata. É sobre nos desafiarmos continuamente. Se fizéssemos sempre a mesma coisa, seria fácil", concluiu.

