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F1: Hamilton faz entrada triunfal em Monza com Ferrari rara restaurada

Carro é avaliado em cerca de R$ 25 milhões, mas exemplar de heptacampeão pode valer ainda mais pela baixa quilometragem

Livia Veiga
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton chegou ao paddock do GP da Itália em grande estilo nesta quinta-feira (03). O piloto de Fórmula 1 apareceu dirigindo uma Ferrari F40 restaurada.

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O carro foi o mesmo usado pela equipe para anunciar a chegada do heptacampeão a Maranello ainda no início de 2025 e era um grande sonho do piloto ter o seu próprio na garagem.

Como um colecionador de modelos raros, Hamilton tem uma extensa lista de carros em sua casa - o piloto já contou que mantém quase todos nos Estados Unidos e vendeu alguns exemplares nos últimos anos.

"É um carro dos meus sonhos. Então, eu estava procurando um há algum tempo", contou durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (03) em Monza.

"E eu queria um com baixa quilometragem. Queria um que tivesse uma história. Vários apareceram em leilões nos últimos dois anos, alguns com baixa quilometragem, mas não eram particularmente especiais, ou talvez a pintura tivesse sido refeita ou algo assim. Então, eu queria encontrar o mais autêntico possível e acabei encontrando este".

Hamilton precisou restaurar algumas partes do carro para poder usá-lo e recebeu o serviço de 'presente' da própria Ferrari. Inclusive, a equipe ainda fez uma pequena surpresa adicionando o número de corrida de Lewis ao modelo.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"O proprietário tinha comprado o carro, dirigido de Maranello até a casa dele — 69 quilômetros — e depois estacionado. Nunca mais ligou o carro".

"A porta do passageiro, por exemplo, nunca tinha sido aberta. Então, ele simplesmente ficou coberto, acumulando toda aquela poeira. E aí surgiu a decisão: o que você faz? Mantém como uma obra de arte, com toda aquela poeira, ou manda limpar?"

"Levei um tempo para decidir. E então mandei limpá-lo porque queria dirigi-lo. Percebi que, na verdade, existe algo meio maluco nisso: posso estar errado, mas tenho quase certeza de que nenhum piloto da Ferrari na história jamais chegou a um GP dirigindo os carros mais incríveis que possui — aqueles modelos icônicos, como a GTO ou a F40. E eu pensei: 'Isso tem que acontecer'".

O piloto ainda destacou que quando o carro foi desmontado, o motor estava gravado com o número 44, mesmo que ele usa para correr na F1. "Sem acreditar", Hamilton ainda brincou que foi "coisa do destino".

 

Hamilton não revelou quanto pagou pelo modelo que nunca foi tirado da garagem, mas em abril, a RM Sotheby's vendeu uma F40 com 1.799 quilômetros rodados no valor de 4,3 milhões de euros (R$ 25,4 milhões).

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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