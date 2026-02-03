F1: Hamilton faz mudanças em equipe de gerência para 2026

Em 2025, Lewis Hamilton fez sua estreia pela Ferrari na Fórmula 1 e não teve um início nada fácil. O britânico já começou o novo ano anunciando a saída de seu engenheiro de corrida Ricardo Adami. Agora, segundo novas informações, a equipe de gerenciamento do heptacampeão também será mudada.

A jornalista Molly Hudson, repórter do The Times e Sunday Times, revelou que a assessora de imprensa do britânico, Gabriela Kwaku Yeboah, não estará mais trabalhando com o piloto. No Linkedin da Ella, como é conhecida nas redes sociais, ela ainda consta como contratada pela Lewis Hamilton Ventures. O Motorsport.com Brasil tentou contato, mas não obteve resposta até o momento.

O Daily Mail, por sua vez, também corrobora com a notícia de que Marc Hynes não será mais o empresário de Hamilton. Hynes já mudou seu status no Linkedin e confirmou que passará a trabalhar com Zhou Guanyu na Cadillac.

Até o momento, sabemos que a preparadora física Angela Cullen não deve ser substituída, segundo o The Independent. Angela voltou a trabalhar com Hamilton na última temporada, depois de ficar dois anos ausente.

