Heptacampeão da Fórmula 1 e vice-líder da temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, manifestou apoio aos protestos realizados no Brasil neste fim de semana contra o governo do presidente Jair Bolsonaro.

O 'suporte' dado pelo competidor às manifestações ocorridas no País veio por meio do perfil do atleta no Instagram através da ferramenta 'stories'. Nela, ele compartilhou um vídeo que mostra manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

“Meu coração está com vocês, Brasil", escreveu Hamilton, fazendo menção implícita aos cidadãos que protestaram no fim de semana. No sábado (29), foi realizada uma das maiores manifestações contra o governo Bolsonaro (atualmente sem partido) no Brasil.

Todas as capitais do País registram protestos baseados, principalmente, nos altos números de mortes pela Covid-19. Além disso, também foram apontadas outras causas, como a falta de habilidade do governo federal em relação à obtenção de vacinas para o combate ao coronavírus, bem como o valor e a duração do auxílio emergencial voltado à minimização dos efeitos econômicos da pandemia.

HOMENAGEM AO PAI

Nesta segunda-feira, Hamilton também usou suas redes sociais para homenagear seu pai, Anthony Hamilton, que completa 65 anos de idade. "Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter um relacionamento forte com o homem mais importante da minha vida, meu pai. Veja o quão longe chegamos juntos! A jornada antes da Fórmula 1 é de onde vem minhas melhores lembranças. Só quero desejar a você um feliz aniversário, pai", postou.

Em fevereiro deste ano, o piloto também havia falado sobre Anthony. "Nos últimos dois anos, estivemos nos aproximando e, nas férias de inverno, pedi ao meu pai que me visitasse para que pudéssemos passar algum tempo juntos, apenas nós. Nós não fizemos isso antes, então finalmente passar um tempo de qualidade com ele me trouxe muita felicidade", escreveu na ocasião.

