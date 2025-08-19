Lewis Hamilton se juntou a Ferrari no início de 2025 e, apesar da grande expectativa em torno da estreia do heptacampeão na equipe mais vitoriosa da história da Fórmula 1, o cenário encarado por eles não tem sido bom. Sexto colocado no campeonato de pilotos (uma posição abaixo de Charles Leclerc), o britânico tem tido dificuldades em sua adaptação e mandou um documento para a equipe de Maranello listando aspectos nos quais o time pode melhorar.

Segundo o jornal italiano Gazzetta Dello Sport, o "memorando" contem recomendações sobre "métodos de trabalho, comunicação entre os departamentos, execução de corrida e mudanças no carro", que incluem também preocupações com o monoposto de 2026.

Uma das principais dificuldades de adaptação de Hamilton desde os testes pré-temporada têm sido os freios. A Ferrari utiliza um sistema Brembo, diferente daquele utilizado pela Mercedes e com o qual o heptacampeão estava acostumado. De acordo com a Gazzetta, "o freio motor da Scuderia, ao que parece, tem uma intervenção mais clara e evidente do que na Mercedes. Por mais que você possa atuar na calibração do sistema, existem características específicas do motor que permanecem. Isso evita que Lewis tenha a "sensação" certa durante a frenagem".

Assim, um dos principais pedidos de Hamilton são mais informações sobre a unidade de potência de 2026, a fim de acabar com o problema de frenagem. A suspensão dianteira pull-rod adotada pelo time italiano também teve consequências indesejadas e o britânico pediu que esse aspecto fosse revisto.

Apesar da suspensão ter dado mais precisão nas entradas das curvas, em contrapartida, ela aumentou as chances do carro sair de dianteira. A reportagem italiana afirma que Hamilton tentou configurar o carro com maior carga aerodinâmica na parte da frente e também outros acertos que pudessem melhorar o desempenho, mas "o número limitado de configurações básicas que Ferrari usa na preparação para a corrida" o teriam limitado, resultando em uma pilotagem não muito confortável.

Historicamente, o heptacampeão é conhecido por testar configurações diferentes no seu carro para extrair o máximo de desempenho possível, mas, a diferença no acerto de seu carro em relação ao de Charles Leclerc, que é mais consistente, chamou atenção. Dentro da Scuderia, "era quase certo que suas preferências seriam semelhantes, pois os dois têm um estilo de pilotagem "apontado" para a frente, com o eixo traseiro gerenciado pelo acelerador".

Como os dois pilotos têm tido abordagens diferentes, isso poderia prejudicar o desenvolvimento do carro de 2026, o 678, pois o compartilhamento de informações entre as garagens nem sempre será proveitoso. O veículo italiano termina comentando que esse cenário "levanta dúvidas sobre o carro de 2026, em fase avançada de gestação em Maranello, relacionadas à capacidade de direcionar as escolhas aerodinâmicas e de chassi necessárias para um regulamento completamente novo".

