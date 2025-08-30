F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
Heptacampeão, que larga em sétimo, acredita que equipe italiana precisa dividir estratégias na corrida de Zandvoort caso queira sonhar em bater a McLaren
Lewis Hamilton passou muito perto de superar Charles Leclerc na classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1 disputada neste sábado (30). O heptacampeão cravou o sétimo lugar, a menos de um décimo do monegasco, o sexto, e andou junto a ele o tempo todo na sessão. Questionado sobre o que pretende fazer para superá-lo, e as outras equipes, ele não descarta o modo 'cada um por si'.
O circuito de Zandvoort é conhecido por requerer a 'janela perfeita' de pit stop, já que é uma pista curta e qualquer erro de cálculo pode jogar o piloto no meio do tráfego. Fazer o undercut é difícil justamente pelo baixo tempo de volta. Tomando como base, ainda, que a FIA levou uma gama de pneus mais macia que o último ano, é bem provável que haja duas paradas - e um leque maior de estratégias.
Experiente e com boa administração do desgaste de pneus, Hamilton poderia ser um piloto a, por exemplo, fazer um stint mais longo, visando a intervenção de um carro de segurança ou tentar ganhar as posições do que trocarão os compostos duas vezes. "Acho que seria inteligente dividir as estratégias, já que estamos tentando vencer a McLaren", analisou o britânico, projetando o duelo com a melhor escuderia de 2025.
"E é definitivamente bom quando você tem os dois pilotos lado a lado. Acho que somos a única equipe além da McLaren a ter os dois próximos", complementou o heptacampeão, referenciando-se às posições no grid. O time britânico tem a pole, com Oscar Piastri, e o segundo lugar, com Lando Norris, enquanto os de Maranello têm o sexto e sétimo. Nenhuma outra equipe do top 10 colocou seus dois representantes lado a lado.
Hamilton andou próximo de Leclerc durante toda a classificação em Zandvoort e aposta em estratégias divididas no GP da Holanda.
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Vindo de dificuldades para achar o acerto ideal de sua Ferrari e adaptar-se ao 'arisco' carro da atual temporada, Hamilton acredita ter encontrado um caminho com a configuração de Zandvoort. "Acho que tomei a decisão certa. Definitivamente, estou aprendendo a extrair o melhor deste carro. Sou do tipo que está sempre buscando mais, em todos os lugares".
O segredo na Holanda, para ele, é de justamente não mexer demais. "(Normalmente, busco encontrar) um pouco a pressão dos pneus, a temperatura ambiente, altura do solo, dianteira, traseira. Estou observando tudo e acho que o que está claro é a diferença do que eu fazia antes. Acho que aqui (Zandvoort) você não pode ficar fazendo isso, deve manter-se como está na maior parte do tempo - e acho que esse também é o caso com esta geração de carros", concluiu.
O GP da Holanda está marcado para as 10h do próximo domingo (31). O brasileiro Gabriel Bortoleto larga da 13ª posição, dividindo fila com Pierre Gasly, da Alpine. O pole position é Piastri. A corrida será transmitida pela Band na TV aberta do Brasil e pela F1TV Pro no streaming.
