Lewis Hamilton passou muito perto de superar Charles Leclerc na classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1 disputada neste sábado (30). O heptacampeão cravou o sétimo lugar, a menos de um décimo do monegasco, o sexto, e andou junto a ele o tempo todo na sessão. Questionado sobre o que pretende fazer para superá-lo, e as outras equipes, ele não descarta o modo 'cada um por si'.

O circuito de Zandvoort é conhecido por requerer a 'janela perfeita' de pit stop, já que é uma pista curta e qualquer erro de cálculo pode jogar o piloto no meio do tráfego. Fazer o undercut é difícil justamente pelo baixo tempo de volta. Tomando como base, ainda, que a FIA levou uma gama de pneus mais macia que o último ano, é bem provável que haja duas paradas - e um leque maior de estratégias.

Experiente e com boa administração do desgaste de pneus, Hamilton poderia ser um piloto a, por exemplo, fazer um stint mais longo, visando a intervenção de um carro de segurança ou tentar ganhar as posições do que trocarão os compostos duas vezes. "Acho que seria inteligente dividir as estratégias, já que estamos tentando vencer a McLaren", analisou o britânico, projetando o duelo com a melhor escuderia de 2025.

"E é definitivamente bom quando você tem os dois pilotos lado a lado. Acho que somos a única equipe além da McLaren a ter os dois próximos", complementou o heptacampeão, referenciando-se às posições no grid. O time britânico tem a pole, com Oscar Piastri, e o segundo lugar, com Lando Norris, enquanto os de Maranello têm o sexto e sétimo. Nenhuma outra equipe do top 10 colocou seus dois representantes lado a lado.

Hamilton andou próximo de Leclerc durante toda a classificação em Zandvoort e aposta em estratégias divididas no GP da Holanda. Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Vindo de dificuldades para achar o acerto ideal de sua Ferrari e adaptar-se ao 'arisco' carro da atual temporada, Hamilton acredita ter encontrado um caminho com a configuração de Zandvoort. "Acho que tomei a decisão certa. Definitivamente, estou aprendendo a extrair o melhor deste carro. Sou do tipo que está sempre buscando mais, em todos os lugares".

O segredo na Holanda, para ele, é de justamente não mexer demais. "(Normalmente, busco encontrar) um pouco a pressão dos pneus, a temperatura ambiente, altura do solo, dianteira, traseira. Estou observando tudo e acho que o que está claro é a diferença do que eu fazia antes. Acho que aqui (Zandvoort) você não pode ficar fazendo isso, deve manter-se como está na maior parte do tempo - e acho que esse também é o caso com esta geração de carros", concluiu.

O GP da Holanda está marcado para as 10h do próximo domingo (31). O brasileiro Gabriel Bortoleto larga da 13ª posição, dividindo fila com Pierre Gasly, da Alpine. O pole position é Piastri. A corrida será transmitida pela Band na TV aberta do Brasil e pela F1TV Pro no streaming.

PIASTRI SUPERA NORRIS POR MUITO POUCO NO Q3 E É POLE NA HOLANDA! BORTOLETO À FRENTE DE HULK DE NOVO

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!