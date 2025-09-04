Depois de quase uma semana para pensar sobre o assunto, Lewis Hamilton refletiu sobre a penalidade de cinco posições no grid que recebeu após o GP da Holanda de Fórmula 1 por uma infração de bandeira amarela ocorrida antes da corrida. Ele admitiu que ficou "muito, muito chocado" ao saber da punição, mas a descreveu como "muito dura", já que ele quer terminar bem na frente da torcida da Ferrari neste fim de semana em Monza.

O piloto da Ferrari foi penalizado por não reduzir sua velocidade o suficiente sob bandeiras amarelas duplas quando fazia voltas de reconhecimento antes da corrida de Zandvoort. A FIA lhe aplicou uma penalidade de cinco posições no grid, mas ele só ficou sabendo disso quando voltou para casa após o fim de semana.

Quando perguntado sobre tal situação antes do GP da Itália, Hamilton disse: "Não sei como os outros pilotos se sentiram com as decisões da última corrida. Quando cheguei em casa, vi que tinha recebido a penalidade e fiquei muito, muito chocado, para ser sincero. Mas é o que é".

"Obviamente, não é preto no branco. O fato é que, se você olhar o relatório, eu levantei [o pé], mas não o suficiente para o gosto deles. É por isso que, eu acho, eles estão dizendo não mais, mas para receber a punição e ganhar pontos de penalidade, é muito difícil. Mas aprendi com isso e não adianta ficar reclamando. Eu simplesmente vou seguir em frente".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Depois de uma temporada difícil com a Ferrari, Hamilton espera poder usar o apoio que a Scuderia recebe na Itália para subir no grid. Mas a penalidade tornou isso muito mais difícil.

"Vai ser um desafio neste fim de semana", admitiu ele. "A classificação já está muito próxima entre todos nós. Portanto, só chegar à Q3 já é difícil. Ficar entre os cinco primeiros é muito, muito difícil".

"E, além disso, ficar cinco posições atrás não é nada bom quando você está indo para o seu primeiro GP de Monza com a Ferrari. Mas isso me dá mais motivos para lutar. E estou muito motivado para recuperar esses lugares de qualquer maneira", concluiu.

