Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Hamilton fica "chocado" com penalidade para Monza: Vi "quando cheguei em casa"

Heptacampeão refletiu sobre punição de cinco posições no grid do GP da Itália por uma infração de bandeira amarela antes da corrida em Zandvoort

Alex Harrington
Editado:

Depois de quase uma semana para pensar sobre o assunto, Lewis Hamilton refletiu sobre a penalidade de cinco posições no grid que recebeu após o GP da Holanda de Fórmula 1 por uma infração de bandeira amarela ocorrida antes da corrida. Ele admitiu que ficou "muito, muito chocado" ao saber da punição, mas a descreveu como "muito dura", já que ele quer terminar bem na frente da torcida da Ferrari neste fim de semana em Monza.

O piloto da Ferrari foi penalizado por não reduzir sua velocidade o suficiente sob bandeiras amarelas duplas quando fazia voltas de reconhecimento antes da corrida de Zandvoort. A FIA lhe aplicou uma penalidade de cinco posições no grid, mas ele só ficou sabendo disso quando voltou para casa após o fim de semana. 

Quando perguntado sobre tal situação antes do GP da Itália, Hamilton disse: "Não sei como os outros pilotos se sentiram com as decisões da última corrida. Quando cheguei em casa, vi que tinha recebido a penalidade e fiquei muito, muito chocado, para ser sincero. Mas é o que é".

"Obviamente, não é preto no branco. O fato é que, se você olhar o relatório, eu levantei [o pé], mas não o suficiente para o gosto deles. É por isso que, eu acho, eles estão dizendo não mais, mas para receber a punição e ganhar pontos de penalidade, é muito difícil. Mas aprendi com isso e não adianta ficar reclamando. Eu simplesmente vou seguir em frente".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Depois de uma temporada difícil com a Ferrari, Hamilton espera poder usar o apoio que a Scuderia recebe na Itália para subir no grid. Mas a penalidade tornou isso muito mais difícil.

"Vai ser um desafio neste fim de semana", admitiu ele. "A classificação já está muito próxima entre todos nós. Portanto, só chegar à Q3 já é difícil. Ficar entre os cinco primeiros é muito, muito difícil".

"E, além disso, ficar cinco posições atrás não é nada bom quando você está indo para o seu primeiro GP de Monza com a Ferrari. Mas isso me dá mais motivos para lutar. E estou muito motivado para recuperar esses lugares de qualquer maneira", concluiu.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube e nas redes sociais. Acompanhe!

