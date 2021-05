Nesta quarta-feira, a Mercedes confirmou que Romain Grosjean terá seu 'teste de despedida' da Fórmula 1 com a equipe alemã no próximo mês. E o heptacampeão Lewis Hamilton destacou a felicidade ao ver o piloto francês de volta a um carro de F1, mas brincou que Grosjean precisa cuidar de seu carro.

O acidente sofrido no Bahrein no ano passado impediu Grosjean de participar das que seriam suas duas últimas corridas na F1, já que sabia que seu contrato com a Haas não seria renovado para este ano, mas o francês sempre deixou claro que não queria que aquele momento fosse seu último capítulo na categoria.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, abriu as portas para Grosjean, dando a ele a oportunidade de fazer um teste final com um carro da equipe alemã, o que foi confirmado nesta quarta.

Grosjean andará com o W10, carro de 2019 da Mercedes que deu o hexa a Lewis Hamilton, em duas oportunidades: algumas voltas de apresentação durante o final de semana do GP da França, em Paul Ricard entre 25 e 27 de junho, além de um teste privado no dia 29 no mesmo local.

No anúncio, o heptacampeão Lewis Hamilton comentou sobre a oportunidade de Grosjean, celebrando o fato do francês ter se recuperado após o acidente.

"Fico muito feliz ao ver Romain de volta em um carro de Fórmula 1 após seu acidente no ano passado. Quando isso aconteceu, todos estávamos rezando para ele, e vê-lo saindo do carro e se recuperando tão bem foi um grande alívio".

"Mal posso esperar para vê-lo novamente na França e recebendo ele à equipe para o final de semana, mas é bom que ele cuide do meu W10!".

