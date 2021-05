Nesta quarta-feira, a revista Forbes, uma das publicações mais importantes do mundo, divulgou sua tradicional lista de atletas mais bem pagos do ano e, pela segunda vez, o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, integra o top 10, liderado pelo lutador Conor McGregor.

Segundo a publicação, a renda somada dos dez atletas mais bem pagos do mundo superam a marca de um bilhão de dólares, um aumento de 28% em comparação com a lista de 2020, apesar do impacto que a pandemia da Covid-19 teve no mundo do esporte, com as competições paradas por pelo menos quatro meses durante o primeiro semestre.

Único representante do mundo do esporte a motor na lista, Hamilton aparece na oitava posição, com faturamento total de 82 milhões de dólares (R$431 milhões), um valor consideravelmente maior que o da sua última aparição no top 10. Em 2017, o heptacampeão havia registrado "apenas" 46 milhões de dólares (R$241 milhões).

"Após correr para conquistar seu sexto campeonato da Fórmula 1 em sete temporadas em 2020, Lewis Hamilton chega ao top 10 apenas pela segunda vez, tendo obtido anteriormente a décima posição em 2017 com 46 milhões de dólares", diz a reportagem.

A publicação fala sobre o impacto de sua temporada vitoriosa em 2020 nesses números e como ele também possui parte de sua renda vinda de acordos publicitários com grandes marcas.

A reportagem destaca ainda sua nova empreitada no mundo do esporte a motor, com o lançamento da X44, sua equipe própria, que disputa a temporada inaugural da Extreme E, campeonato de rali com carros elétricos.

"Suas 11 vitórias na temporada passada o levaram a receber grandes pagamentos de bônus para ir junto de seus acordos de patrocínio, que incluem Tommy Hilfiger, Monster Energy e Puma. Ele também está lançando uma equipe própria na Extreme E".

Dos 82 milhões de dólares faturados por Hamilton em 2020, a Forbes estima que 70 milhões (R$367 milhões) estão ligados a suas atividades de pista, enquanto os outros 12 milhões (R$63 milhões) são provenientes de atividades extrapista.

Na ponta de cima da lista, apenas quatro atletas registraram um faturamento maior que 100 milhões de dólares, com o lutador Conor McGregor na ponta, com 180 milhões (R$962 milhões), seguido dos jogadores de futebol Lionel Messi (130 milhões de dólares), Cristiano Ronaldo (120 milhões) e o quarterback do Dallas Cowboys Dak Prescott (107,5 milhões).

Completam a lista dos dez atletas mais bem pagos do ano o jogador de basquete LeBron James, em quinto, o brasileiro Neymar (6º), o tenista Roger Federer (7º), o quarterback Tom Brady (9º) e Kevin Durant, também do basquete (10º).

