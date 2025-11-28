Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Hamilton ironiza após desempenho ruim no quali sprint do Catar: "O tempo está bom"

Piloto da Ferrari larga de 18º lugar na corrida sprint deste sábado em Losail

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Parece replay, mas não é. Lewis Hamilton começou com o pé esquerdo o fim de semana do GP do Catar de Fórmula 1. O heptacampeão mundial larga apenas da 18ª colocação na corrida deste sábado. 

Leia também:

Poucos minutos depois de Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, revelar que a Scuderia, 'abriu mão' do carro de 2025 em abril, a classificação para sprint teve início. Contudo,  para Hamilton, a sessão durou apenas os 12 minutos do SQ1. O britânico teve dificuldades, mais uma vez, e vai largar apenas da 18ª colocação, à frente apenas dos dois carros da Alpine. 

Antes mesmo de sair do seu SF-25,  o heptacampeão mostrou toda sua frustração falando pelo rádio que o ''carro não vai mais rápido do que isso''. Ao ser questionado sobre o que poderia tirar de positivo do que havia acontecido, Lewis ironizou: "O tempo está bom". 

O tom praticamente monossilábico ditou a entrevista do piloto da Ferrari. Para responder a pergunta sobre o quão difícil estava de pilotar o carro, ele se resignou em dizer apenas: "O mesmo de sempre".

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Bortoleto larga em 13º, Piastri na ponta: Veja grid de largada na sprint do GP do Catar da F1

Principais comentários
Isa Fernandes
Mais de
Isa Fernandes
F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"
F1 - "Regra é regra", "Preto no branco": Pilotos criticam McLaren por tentar mudar punição por infração técnica

F1 - "Regra é regra", "Preto no branco": Pilotos criticam McLaren por tentar mudar punição por infração técnica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - "Regra é regra", "Preto no branco": Pilotos criticam McLaren por tentar mudar punição por infração técnica
F1 - "Estrategistas não são pagos para isso": pilotos avaliam estratégia obrigatória no Catar

F1 - "Estrategistas não são pagos para isso": pilotos avaliam estratégia obrigatória no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - "Estrategistas não são pagos para isso": pilotos avaliam estratégia obrigatória no Catar

Últimas notícias

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros