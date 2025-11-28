Parece replay, mas não é. Lewis Hamilton começou com o pé esquerdo o fim de semana do GP do Catar de Fórmula 1. O heptacampeão mundial larga apenas da 18ª colocação na corrida deste sábado.

Poucos minutos depois de Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, revelar que a Scuderia, 'abriu mão' do carro de 2025 em abril, a classificação para sprint teve início. Contudo, para Hamilton, a sessão durou apenas os 12 minutos do SQ1. O britânico teve dificuldades, mais uma vez, e vai largar apenas da 18ª colocação, à frente apenas dos dois carros da Alpine.

Antes mesmo de sair do seu SF-25, o heptacampeão mostrou toda sua frustração falando pelo rádio que o ''carro não vai mais rápido do que isso''. Ao ser questionado sobre o que poderia tirar de positivo do que havia acontecido, Lewis ironizou: "O tempo está bom".

O tom praticamente monossilábico ditou a entrevista do piloto da Ferrari. Para responder a pergunta sobre o quão difícil estava de pilotar o carro, ele se resignou em dizer apenas: "O mesmo de sempre".

