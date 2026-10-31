F1 - Hamilton larga na pole e Bortoleto é 14º: veja grid do GP do México
Heptacampeão não largava da posição de honra desde 2023, há 77 corridas, e encerrou tabu com grande desempenho no Hermanos Rodríguez; brasileiro é 14º
Os treinos livres davam a entender que haveria uma Ferrari na pole position do GP do México de Fórmula 1, mas poucos apostavam em Lewis Hamilton em vez de Charles Leclerc. O heptacampeão foi o mais rápido do quali deste sábado (31), cravou a posição de honra e divide a primeira fila com George Russell, da Mercedes.
O monegasco foi o terceiro e terá a 'missão' de segurar o quarto, Andrea Kimi Antonelli, que não pode pontuar para que o britânico, caso vença, ainda tenha chances de conquistar o improvável título. Logo atrás, aparecem Max Verstappen, punido em uma posição, e Lando Norris, o melhor do TL3, fechando o terceiro rol.
Quem teve um bom resultado apesar das circunstâncias foi Gabriel Bortoleto. O brasileiro não esteve no TL1 para dar espaço a Freddie Slater no treino de novatos, andou só 15 minutos no TL2 e teve que se retirar ainda no começo da última sessão por problemas em sua Audi. Mesmo assim, avançou ao Q2 com categoria e marcou o 14º posto, mas sai de 19º após receber punição de cinco posições por trocar componentes eletrônicos de seu motor.
A pole position de Hamilton é sua primeira na temporada e também a quebra de um jejum de 77 corridas sem largar do lugar mais alto do grid. A última vez havia sido no GP da Hungria de 2023. Ainda, ele tornou-se o quinto piloto mais velho da história a conquistá-la, aos 41 anos, nove meses e 24 dias.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Confira o grid de largada completo para o GP do México de F1
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1
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Lewis Hamilton
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2
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George Russell
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3
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Charles Leclerc
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4
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Kimi Antonelli
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5
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Max Verstappen (P) +1
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6
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Lando Norris
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7
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Isack Hadjar
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8
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Arvid Lindblad
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9
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Liam Lawson (P) +1
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10
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Pierre Gasly
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11
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Nico Hülkenberg
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12
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Franco Colapinto
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13
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Oscar Piastri
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14
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Gabriel Bortoleto
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15
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Oliver Bearman
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16
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Carlos Sainz
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17
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Alexander Albon
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18
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Fernando Alonso
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19
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Ryo Hirakawa
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20
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Lance Stroll
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21
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Sergio Pérez
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22
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Valtteri Bottas
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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