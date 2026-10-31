Os treinos livres davam a entender que haveria uma Ferrari na pole position do GP do México de Fórmula 1, mas poucos apostavam em Lewis Hamilton em vez de Charles Leclerc. O heptacampeão foi o mais rápido do quali deste sábado (31), cravou a posição de honra e divide a primeira fila com George Russell, da Mercedes.

O monegasco foi o terceiro e terá a 'missão' de segurar o quarto, Andrea Kimi Antonelli, que não pode pontuar para que o britânico, caso vença, ainda tenha chances de conquistar o improvável título. Logo atrás, aparecem Max Verstappen, punido em uma posição, e Lando Norris, o melhor do TL3, fechando o terceiro rol.

Quem teve um bom resultado apesar das circunstâncias foi Gabriel Bortoleto. O brasileiro não esteve no TL1 para dar espaço a Freddie Slater no treino de novatos, andou só 15 minutos no TL2 e teve que se retirar ainda no começo da última sessão por problemas em sua Audi. Mesmo assim, avançou ao Q2 com categoria e marcou o 14º posto, mas sai de 19º após receber punição de cinco posições por trocar componentes eletrônicos de seu motor.

A pole position de Hamilton é sua primeira na temporada e também a quebra de um jejum de 77 corridas sem largar do lugar mais alto do grid. A última vez havia sido no GP da Hungria de 2023. Ainda, ele tornou-se o quinto piloto mais velho da história a conquistá-la, aos 41 anos, nove meses e 24 dias.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Confira o grid de largada completo para o GP do México de F1

1 Lewis Hamilton

(Ferrari)





2

George Russell

(Mercedes) 3 Charles Leclerc

(Ferrari)





4

Kimi Antonelli

(Mercedes) 5 Max Verstappen (P) +1

(Red Bull)





6

Lando Norris

(McLaren) 7 Isack Hadjar

(Red Bull)





8

Arvid Lindblad

(Racing Bulls) 9 Liam Lawson (P) +1

(Racing Bulls)





10

Pierre Gasly

(Alpine) 11 Nico Hülkenberg

(Audi)





12

Franco Colapinto

(Alpine) 13 Oscar Piastri

(McLaren)





14

Gabriel Bortoleto

(Audi) 15 Oliver Bearman

(Haas)





16

Carlos Sainz

(Williams) 17 Alexander Albon

(Williams)





18

Fernando Alonso

(Aston Martin) 19 Ryo Hirakawa

(Haas)





20

Lance Stroll

(Aston Martin) 21 Sergio Pérez

(Cadillac)





22

Valtteri Bottas

(Cadillac)

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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