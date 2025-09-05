Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no TL1 de Monza

Gabriel Bortoleto foi o 11º, à frente de Nico Hulkenberg

Redação Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Rose Getty Images

A Fórmula 1 realizou o primeiro treino livre do fim de semana, no GP da Itália, em Monza. Para a alegria dos 'tifosi', Lewis Hamilton foi o mais rápido, com 1min20s117. A segunda colocação ficou com Charles Leclerc, 0s169 mais lento que o inglês.

Carlos Sainz ficou na terceira colocação, à frente de Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli.Gabriel Bortoleto foi o 11º, uma posição à frente de seu compamnheiro de equipe, Nico Hulkneberg.

Leia também:

O Treino

 O treino teve a participação de dois novatos. Alex Dunne no assento de Piastri e Paul Aron, no carro de Colapinto.

Alexander Albon foi o nome do treino logo no início, 1min21s479, com o composto mais rígido. Mesmo após Verstappen ter tomado a P1, o piloto da Williams retomou a ponta com 1min21s073.

O tetracampeão mundial não deixou barato e mandou 1min20s751. Com 20 minutos de sessão, Leclerc apareceu na segunda colocação, dois décimos mais lento que o holandês. Ao mesmo tempo, Paul Aron rodava na segunda variante, mas sem bater.

Na metade do treino, Verstappen liderava, com 1min20s692, seguido por Sainz, Leclerc, Albon e Hadjar, completando o top 5. Norris era apenas o nono e Bortoleto o 12º.

A sessão foi interrompida para limpeza da variante Ascari, após a sujeira deixada por Hadjar, que escapou, mas logo retornou, e também pela saída de Antonelli.

O treino foi reiniciado com 16 minutos para o final. Leclerc assumiu a primeira posição, com 1min20s286, utilizando os macios.

Já na parte final, Hamilton ocupou a P1 com 1min20s117.

No minuto final, Russell ficou parado na pista, reportando perda de potência, o que abreviou o término do treino.

O próximo treino livre acontece ao meio-dia.

Resultados

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 L. HamiltonFerrari 44 20

1'20.117

   S 260.304
2 C. LeclercFerrari 16 24

+0.169

1'20.286

 0.169 S 259.756
3 C. Sainz Jr.Williams 55 25

+0.533

1'20.650

 0.364 S 258.584
4 M. VerstappenRed Bull Racing 1 22

+0.575

1'20.692

 0.042 S 258.449
5 A. AntonelliMercedes 12 25

+0.823

1'20.940

 0.248 S 257.657
6 L. NorrisMcLaren 4 28

+0.904

1'21.021

 0.081 S 257.399
7 A. AlbonWilliams 23 25

+0.956

1'21.073

 0.052 H 257.234
8 G. RussellMercedes 63 20

+0.993

1'21.110

 0.037 S 257.117
9 F. AlonsoAston Martin Racing 14 20

+0.997

1'21.114

 0.004 S 257.104
10 I. HadjarRB 6 25

+1.041

1'21.158

 0.044 H 256.965
11 G. BortoletoSauber 5 24

+1.055

1'21.172

 0.014 S 256.921
12 N. HulkenbergSauber 27 26

+1.062

1'21.179

 0.007 S 256.898
13 L. LawsonRB 30 27

+1.084

1'21.201

 0.022 S 256.829
14 Y. TsunodaRed Bull Racing 22 24

+1.175

1'21.292

 0.091 S 256.541
15 L. StrollAston Martin Racing 18 26

+1.178

1'21.295

 0.003 S 256.532
16
A. DunneMcLaren
 89 26

+1.489

1'21.606

 0.311 S 255.554
17 E. OconHaas F1 Team 31 22

+1.525

1'21.642

 0.036 S 255.442
18 P. GaslyAlpine 10 26

+1.536

1'21.653

 0.011 S 255.407
19 O. BearmanHaas F1 Team 87 23

+1.941

1'22.058

 0.405 S 254.147
20
P. AronAlpine
 61 23

+2.036

1'22.153

 0.095 S 253.853

Redação Motorsport.com Fórmula 1
