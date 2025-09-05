F1: Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no TL1 de Monza
Gabriel Bortoleto foi o 11º, à frente de Nico Hulkenberg
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Clive Rose Getty Images
A Fórmula 1 realizou o primeiro treino livre do fim de semana, no GP da Itália, em Monza. Para a alegria dos 'tifosi', Lewis Hamilton foi o mais rápido, com 1min20s117. A segunda colocação ficou com Charles Leclerc, 0s169 mais lento que o inglês.
Carlos Sainz ficou na terceira colocação, à frente de Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli.Gabriel Bortoleto foi o 11º, uma posição à frente de seu compamnheiro de equipe, Nico Hulkneberg.
O Treino
O treino teve a participação de dois novatos. Alex Dunne no assento de Piastri e Paul Aron, no carro de Colapinto.
Alexander Albon foi o nome do treino logo no início, 1min21s479, com o composto mais rígido. Mesmo após Verstappen ter tomado a P1, o piloto da Williams retomou a ponta com 1min21s073.
O tetracampeão mundial não deixou barato e mandou 1min20s751. Com 20 minutos de sessão, Leclerc apareceu na segunda colocação, dois décimos mais lento que o holandês. Ao mesmo tempo, Paul Aron rodava na segunda variante, mas sem bater.
Na metade do treino, Verstappen liderava, com 1min20s692, seguido por Sainz, Leclerc, Albon e Hadjar, completando o top 5. Norris era apenas o nono e Bortoleto o 12º.
A sessão foi interrompida para limpeza da variante Ascari, após a sujeira deixada por Hadjar, que escapou, mas logo retornou, e também pela saída de Antonelli.
O treino foi reiniciado com 16 minutos para o final. Leclerc assumiu a primeira posição, com 1min20s286, utilizando os macios.
Já na parte final, Hamilton ocupou a P1 com 1min20s117.
No minuto final, Russell ficou parado na pista, reportando perda de potência, o que abreviou o término do treino.
O próximo treino livre acontece ao meio-dia.
Resultados
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. HamiltonFerrari
|44
|20
|
1'20.117
|S
|260.304
|2
|C. LeclercFerrari
|16
|24
|
+0.169
1'20.286
|0.169
|S
|259.756
|3
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|25
|
+0.533
1'20.650
|0.364
|S
|258.584
|4
|M. VerstappenRed Bull Racing
|1
|22
|
+0.575
1'20.692
|0.042
|S
|258.449
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|25
|
+0.823
1'20.940
|0.248
|S
|257.657
|6
|L. NorrisMcLaren
|4
|28
|
+0.904
1'21.021
|0.081
|S
|257.399
|7
|A. AlbonWilliams
|23
|25
|
+0.956
1'21.073
|0.052
|H
|257.234
|8
|G. RussellMercedes
|63
|20
|
+0.993
1'21.110
|0.037
|S
|257.117
|9
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|20
|
+0.997
1'21.114
|0.004
|S
|257.104
|10
|I. HadjarRB
|6
|25
|
+1.041
1'21.158
|0.044
|H
|256.965
|11
|G. BortoletoSauber
|5
|24
|
+1.055
1'21.172
|0.014
|S
|256.921
|12
|N. HulkenbergSauber
|27
|26
|
+1.062
1'21.179
|0.007
|S
|256.898
|13
|L. LawsonRB
|30
|27
|
+1.084
1'21.201
|0.022
|S
|256.829
|14
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|22
|24
|
+1.175
1'21.292
|0.091
|S
|256.541
|15
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|26
|
+1.178
1'21.295
|0.003
|S
|256.532
|16
|
A. DunneMcLaren
|89
|26
|
+1.489
1'21.606
|0.311
|S
|255.554
|17
|E. OconHaas F1 Team
|31
|22
|
+1.525
1'21.642
|0.036
|S
|255.442
|18
|P. GaslyAlpine
|10
|26
|
+1.536
1'21.653
|0.011
|S
|255.407
|19
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|23
|
+1.941
1'22.058
|0.405
|S
|254.147
|20
|
P. AronAlpine
|61
|23
|
+2.036
1'22.153
|0.095
|S
|253.853
