A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Grã-Bretanha, 12ª etapa da temporada 2025. E em uma sessão marcada por muitos testes de novos componentes, Lewis Hamilton foi o mais rápido, à frente de Lando Norris e Oscar Piastri. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto rodou em sua única saída com os pneus macios, terminando em 20º.

Com a maioria das equipes trazendo pacotes de atualização neste fim de semana, a pista esteve cheia desde o começo, com os pilotos focando em testar as novidades. Neste primeiro momento, quase todo o grid optou pelo pneu médio.

Após os 20 minutos iniciais, Russell ocupava a ponta com 01min27s702, apenas 0s059 à frente de Piastri. Norris vinha em terceiro, a 0s289, enquanto Hadjar (+0s306) e Hamilton (+0s417) completavam o top 5. Verstappen vinha na sétima posição, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto era o décimo.

Quando a sessão chegava próxima da marca de 20 minutos para o fim, um susto para o brasileiro, que rodou com tudo na curva Copse. Bortoleto rodou duas vezes, mas teve sua velocidade reduzida pela grama, conseguindo evitar uma batida com sua Sauber. Ele imediatamente voltou aos boxes para trocar o pneu macio que havia acabado de colocar.

Neste momento, Hamilton liderava com 01min26s892, 0s023 à frente de Norris, com Piastri em terceiro, a 0s150. Leclerc e Russell completavam o top 5, enquanto Verstappen era o oitavo e Bortoleto o 15º, ainda sem tempo marcado com o pneu macio.

No final, Lewis Hamilton garantiu a liderança da sessão com um tempo de 01min26s892, 0s023 à frente de Lando Norris. Oscar Piastri foi o terceiro, a 0s150, com Charles Leclerc em quarto, a 0s203 e George Russell em quinto. Isack Hadjar, Alex Albon, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen completaram o top 10. Já Gabriel Bortoleto não chegou a fazer uma sequência de volta de rápidas com o pneu macio, terminando em 20º a 1s505, tendo feito sua melhor marca de pneu médio, o único da pista.

A Fórmula 1 encerra as atividades desta sexta-feira em Silverstone com o segundo treino livre para o GP da Grã-Bretanha. A sessão se inicia ao meio-dia, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades. Não perca!

