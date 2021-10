Lewis Hamilton seguiu mostrando a força da Mercedes em Istambul. O heptacampeão terminou na liderança do segundo treino livre para o GP da Turquia de Fórmula 1, tendo ainda o tempo mais rápido do dia, com Charles Leclerc em segundo, enquanto Max Verstappen foi o quinto, após falar diversas vezes sobre falta de aderência.

Valtteri Bottas foi o terceiro, enquanto Sergio Pérez terminou o dia à frente do companheiro de Red Bull. Completaram o top 10: Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi.

Hamilton terminou o TL1 na ponta, com uma boa vantagem para Verstappen, o segundo colocado, de mais de quatro décimos. Mas o heptacampeão começou o final de semana já sabendo que não largará da pole no domingo.

A Mercedes confirmou que trocou apenas o motor de combustão interna no carro de Hamilton, acarretando em uma punição de 10 posições, sem precisar largar do fundo do grid caso trocasse toda a unidade de potência. Segundo a equipe, a decisão se deu pelo fato desse ser o melhor custo benefício.

Assim como no TL1, ninguém perdeu tempo nos boxes e, novamente, o grid se dividiu entre pneus macios, médios e duros desde as primeiras saídas.

Com menos de dez minutos, a bandeira amarela foi acionada pela primeira vez no dia, quando Nicholas Latifi perdeu o controle da Williams na chegada à curva nove, rodando e indo parar fora da pista. Por parar em uma área de escape, o canadense conseguiu sair sem problemas.

Pelo rádio, tanto Hamilton quanto Verstappen reclamavam do carro. O piloto da Mercedes falava de dificuldades de aderência com os pneus médios, assim como o rival no TL1. Já o holandês falava de ricocheteadas do carro.

Após os primeiros 15 minutos de TL2, Leclerc liderava com 01min24s102, superando a marca de Hamilton na sessão anterior. O heptacampeão era o segundo, a 0s099, com Bottas em terceiro a 0s321. Norris era o quarto, Pérez o quinto e Verstappen o sexto, a 0s9 do tempo do monegasco.

Na metade do TL2, os pilotos se encontravam nas simulações de classificação, o momento mais rápido da sessão. Hamilton havia assumido a liderança com 01min23s804, abrindo 0s298 para Leclerc. Bottas era o terceiro, a 0s410, Pérez o quarto, a 0s569 e Verstappen o quinto, a 0s932.

De todo o grid, Leclerc era o único de pneus médios enquanto Ricciardo, em 13º, tinha o melhor tempo com compostos duros. Todos os demais já com voltas de macios.

A 15 minutos do fim, Hamilton seguia na ponta com 01min23s804, tendo Leclerc ainda em segundo, mas já mais próximo, a 0s166. Bottas seguia em terceiro, com Pérez em quarto, enquanto Verstappen se mantinha na quinta posição, mas agora a pouco mais de seis décimos do tempo do rival.

Como sempre, o quarto final do TL2 fica reservado para as simulações de corridas, com tempos mais altos do que nos minutos anteriores da sessão.

A bandeira amarela ainda foi acionada mais uma vez a 12 minutos do fim, devido a uma rodada de Gasly com a AlphaTauri na curva seis. Mais cedo, o francês já havia reclamado pelo rádio que não conseguia controlar o carro direito com o volante.

Com isso, Lewis Hamilton garantiu a novamente a liderança da sessão, terminando com o melhor tempo do dia em Istambul: 01min23s804. Charles Leclerc se manteve em segundo, apenas 0s166 atrás em um bom início de fim de semana para a Ferrari. Valtteri Bottas completou os três primeiros, a 0s410 do companheiro de Mercedes.

A dupla da Red Bull, Sergio Pérez e Max Verstappen, foram quarto e quinto, a 0s569 e 0s635 de Hamilton, respectivamente. Completaram o top 10: Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi.

A Fórmula 1 volta à pista de Istambul no sábado, para o terceiro treino livre, às 06h e a classificação, às 9h, ambos no horário de Brasília, com previsão de chuva para amanhã. No Motorsport.com você acompanha toda a cobertura do fim de semana de GP da Turquia.

Resultados

