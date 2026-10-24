F1: Hamilton lidera TL3 para o GP dos EUA à frente de Verstappen; Antonelli é 4º Bortoleto 13º
Sessão teve diversas voltas rápidas deletadas por limites de pista
A Fórmula 1 abriu o sábado no Circuito das Américas com um terceiro treino livre para o GP dos Estados Unidos marcado pelo alto número de voltas deletadas por limites de pista. No final, Lewis Hamilton foi o mais rápido, à frente de Max Verstappen, com o líder Andrea Kimi Antonelli em quarto. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º.
Como é normal no terceiro treino livre, o início foi mais tímido. Nos primeiros minutos, a única movimentação foi a de Bortoleto, fazendo uma volta de instalação, possivelmente apenas para testar os novos componentes da unidade de potência, que lhe renderam uma punição de 20 posições para o grid do domingo.
Após os 15 minutos iniciais, menos da metade dos pilotos havia completado uma volta rápida. Hamilton, de macios, era o líder com 01min36s716, com Gasly de médios em segundo a 0s145. Hulk e Bortoleto vinham na sequência, a 0s537 e 0s712, enquanto Alonso era o quinto.
Quando a sessão chegava à metade, o melhor tempo de sexta-feira já havia sido batido, e pelo próprio Leclerc. O monegasco, de médios, estava na ponta com 01min35s127. De macios, Antonelli era o segundo a 0s326, com Hamilton em terceiro a 0s434. Também de médios, Verstappen era o quarto a 0s444, com Norris em quinto. Bortoleto, com o pneu amarelo, era o 14º, a 2s196.
A briga pelo melhor tempo se intensificou, mas com boas voltas deletadas por limite de pista. A 15 minutos do fim, Hamilton estava na ponta com 01min34s893, com Verstappen em segundo, a 0s168. Leclerc, Russell e Antonelli completavam o top 5.
No final, Lewis Hamilton garantiu a ponta da sessão, fechando 100% para a Ferrari até aqui no fim de semana. O heptacampeão marcou 01min34s893, Max Verstappen foi o segundo, a 0s168, com Charles Leclerc em terceiro, a 0s234, de médios, Andrea Kimi Antonelli o quarto e George Russell o quinto.
Completaram o top 10: Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Lando Norris, Pierre Gasly e Isack Hadjar. Gabriel Bortoleto foi o 13º.
A Fórmula 1 encerra o sábado no Circuito das Américas às 18h, horário de Brasília, com a classificação, que define o grid de largada para o GP dos Estados Unidos deste domingo. Você acompanha ao vivo no sportv 3, no Globoplay e na F1TV Pro.
Resultado do TL3 do GP dos Estados Unidos de F1:
TL3
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
1'34.893
|S
|209.149
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.168
1'35.061
|0.168
|S
|208.779
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.234
1'35.127
|0.066
|S
|208.634
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.303
1'35.196
|0.069
|S
|208.483
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.488
1'35.381
|0.185
|S
|208.079
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+0.638
1'35.531
|0.150
|S
|207.752
|7
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|19
|
+0.698
1'35.591
|0.060
|S
|207.622
|8
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.813
1'35.706
|0.115
|S
|207.372
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|24
|
+1.011
1'35.904
|0.198
|S
|206.944
|10
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+1.037
1'35.930
|0.026
|M
|206.888
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|17
|
+1.038
1'35.931
|0.001
|S
|206.886
|12
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.188
1'36.081
|0.150
|S
|206.563
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|23
|
+1.283
1'36.176
|0.095
|S
|206.359
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.342
1'36.235
|0.059
|S
|206.232
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+1.358
1'36.251
|0.016
|S
|206.198
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+1.562
1'36.455
|0.204
|S
|205.762
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.849
1'36.742
|0.287
|S
|205.151
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+2.238
1'37.131
|0.389
|S
|204.330
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+2.775
1'37.668
|0.537
|S
|203.206
|20
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|21
|
+2.818
1'37.711
|0.043
|S
|203.117
|21
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|25
|
+2.991
1'37.884
|0.173
|S
|202.758
|22
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+3.872
1'38.765
|0.881
|S
|200.949
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