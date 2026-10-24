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Relato do treino livre
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F1: Hamilton lidera TL3 para o GP dos EUA à frente de Verstappen; Antonelli é 4º Bortoleto 13º

Sessão teve diversas voltas rápidas deletadas por limites de pista

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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Lewis Hamilton, Ferrari

A Fórmula 1 abriu o sábado no Circuito das Américas com um terceiro treino livre para o GP dos Estados Unidos marcado pelo alto número de voltas deletadas por limites de pista. No final, Lewis Hamilton foi o mais rápido, à frente de Max Verstappen, com o líder Andrea Kimi Antonelli em quarto. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º.

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Como é normal no terceiro treino livre, o início foi mais tímido. Nos primeiros minutos, a única movimentação foi a de Bortoleto, fazendo uma volta de instalação, possivelmente apenas para testar os novos componentes da unidade de potência, que lhe renderam uma punição de 20 posições para o grid do domingo.

Após os 15 minutos iniciais, menos da metade dos pilotos havia completado uma volta rápida. Hamilton, de macios, era o líder com 01min36s716, com Gasly de médios em segundo a 0s145. Hulk e Bortoleto vinham na sequência, a 0s537 e 0s712, enquanto Alonso era o quinto.

 

Quando a sessão chegava à metade, o melhor tempo de sexta-feira já havia sido batido, e pelo próprio Leclerc. O monegasco, de médios, estava na ponta com 01min35s127. De macios, Antonelli era o segundo a 0s326, com Hamilton em terceiro a 0s434. Também de médios, Verstappen era o quarto a 0s444, com Norris em quinto. Bortoleto, com o pneu amarelo, era o 14º, a 2s196.

A briga pelo melhor tempo se intensificou, mas com boas voltas deletadas por limite de pista. A 15 minutos do fim, Hamilton estava na ponta com 01min34s893, com Verstappen em segundo, a 0s168. Leclerc, Russell e Antonelli completavam o top 5. 

 

No final, Lewis Hamilton garantiu a ponta da sessão, fechando 100% para a Ferrari até aqui no fim de semana. O heptacampeão marcou 01min34s893, Max Verstappen foi o segundo, a 0s168, com Charles Leclerc em terceiro, a 0s234, de médios, Andrea Kimi Antonelli o quarto e George Russell o quinto.

Completaram o top 10: Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Lando Norris, Pierre Gasly e Isack Hadjar. Gabriel Bortoleto foi o 13º.

A Fórmula 1 encerra o sábado no Circuito das Américas às 18h, horário de Brasília, com a classificação, que define o grid de largada para o GP dos Estados Unidos deste domingo. Você acompanha ao vivo no sportv 3, no Globoplay e na F1TV Pro.

Resultado do TL3 do GP dos Estados Unidos de F1:

TL3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

1'34.893

   S 209.149
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 16

+0.168

1'35.061

 0.168 S 208.779
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.234

1'35.127

 0.066 S 208.634
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.303

1'35.196

 0.069 S 208.483
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.488

1'35.381

 0.185 S 208.079
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.638

1'35.531

 0.150 S 207.752
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+0.698

1'35.591

 0.060 S 207.622
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 17

+0.813

1'35.706

 0.115 S 207.372
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+1.011

1'35.904

 0.198 S 206.944
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+1.037

1'35.930

 0.026 M 206.888
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 17

+1.038

1'35.931

 0.001 S 206.886
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 18

+1.188

1'36.081

 0.150 S 206.563
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23

+1.283

1'36.176

 0.095 S 206.359
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 17

+1.342

1'36.235

 0.059 S 206.232
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+1.358

1'36.251

 0.016 S 206.198
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 19

+1.562

1'36.455

 0.204 S 205.762
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 18

+1.849

1'36.742

 0.287 S 205.151
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 12

+2.238

1'37.131

 0.389 S 204.330
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.775

1'37.668

 0.537 S 203.206
20 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 21

+2.818

1'37.711

 0.043 S 203.117
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 25

+2.991

1'37.884

 0.173 S 202.758
22 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+3.872

1'38.765

 0.881 S 200.949
Ver resultados completos

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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