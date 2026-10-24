F1: Hamilton lidera TL3 para o GP dos EUA à frente de Verstappen; Antonelli é 4º Bortoleto 13º

A Fórmula 1 abriu o sábado no Circuito das Américas com um terceiro treino livre para o GP dos Estados Unidos marcado pelo alto número de voltas deletadas por limites de pista. No final, Lewis Hamilton foi o mais rápido, à frente de Max Verstappen, com o líder Andrea Kimi Antonelli em quarto. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º.

Como é normal no terceiro treino livre, o início foi mais tímido. Nos primeiros minutos, a única movimentação foi a de Bortoleto, fazendo uma volta de instalação, possivelmente apenas para testar os novos componentes da unidade de potência, que lhe renderam uma punição de 20 posições para o grid do domingo.

Após os 15 minutos iniciais, menos da metade dos pilotos havia completado uma volta rápida. Hamilton, de macios, era o líder com 01min36s716, com Gasly de médios em segundo a 0s145. Hulk e Bortoleto vinham na sequência, a 0s537 e 0s712, enquanto Alonso era o quinto.

Quando a sessão chegava à metade, o melhor tempo de sexta-feira já havia sido batido, e pelo próprio Leclerc. O monegasco, de médios, estava na ponta com 01min35s127. De macios, Antonelli era o segundo a 0s326, com Hamilton em terceiro a 0s434. Também de médios, Verstappen era o quarto a 0s444, com Norris em quinto. Bortoleto, com o pneu amarelo, era o 14º, a 2s196.

A briga pelo melhor tempo se intensificou, mas com boas voltas deletadas por limite de pista. A 15 minutos do fim, Hamilton estava na ponta com 01min34s893, com Verstappen em segundo, a 0s168. Leclerc, Russell e Antonelli completavam o top 5.

No final, Lewis Hamilton garantiu a ponta da sessão, fechando 100% para a Ferrari até aqui no fim de semana. O heptacampeão marcou 01min34s893, Max Verstappen foi o segundo, a 0s168, com Charles Leclerc em terceiro, a 0s234, de médios, Andrea Kimi Antonelli o quarto e George Russell o quinto.

Completaram o top 10: Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Lando Norris, Pierre Gasly e Isack Hadjar. Gabriel Bortoleto foi o 13º.

A Fórmula 1 encerra o sábado no Circuito das Américas às 18h, horário de Brasília, com a classificação, que define o grid de largada para o GP dos Estados Unidos deste domingo. Você acompanha ao vivo no sportv 3, no Globoplay e na F1TV Pro.

Resultado do TL3 do GP dos Estados Unidos de F1:

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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