Apesar da sequência de cinco corridas sem vitórias e a diferença que Max Verstappen e a Red Bull vêm abrindo no Mundial, Lewis Hamilton aparenta não se abalar com o desafio que tem pela frente. Muito pelo contrário, o heptacampeão de Fórmula 1 afirmou que está curtindo “muito” a batalha que tem em mãos.

Hamilton chega ao GP da Grã-Bretanha neste fim de semana (confira horários aqui) 32 pontos atrás de Verstappen, que venceu quatro das últimas cinco corridas. Mas após duas provas dominantes do holandês no Red Bull Ring, a expectativa é de uma disputa mais próxima em Silverstone, um reduto do britânico e da Mercedes, que venceu sete dos últimos nove GPs.

Em entrevista publicada no canal oficial da F1, Hamilton falou mais sobre a disputa com Verstappen. Questionado se, apesar dos resultados recentes, ele está curtindo, o heptacampeão foi direto: “Muito”.

“Diria que sim, é um dos maiores desafios que já tivemos, e isso tem colocado pressão sobre nós como nunca havíamos visto antes e estamos amando isso. Todos estão dando o melhor. Estamos aprendendo mais sobre cada um, estamos nos comunicando melhor”.

“Cada corrida, principalmente as mais difíceis, estão nos levando a nos comunicarmos mais, questionar coisas, então tem sido uma temporada divertida”.

Hamilton ainda comparou a disputa com Verstappen com a que teve com Sebastian Vettel em 2017 e 2018 e como essas se assemelham aos dias de kart.

“Para ser honesto, parece muito com a batalha que tive com Vettel e a Ferrari, talvez seja ainda mais próxima. Quando você está no kart, você tem essas batalhas, roda a roda, todos os dias, todas as corridas. Então é ótimo ver que temos essas batalhas próximas”.

“Eles estão um pouco à frente no momento, então temos um desafio massivo para garantir que capitalizemos em cima de seus dias ruins, se é que eles têm e tentar extrair o máximo de cada um na equipe”.

Ao longo de 15 temporadas na F1, Hamilton esteve na disputa por títulos em dez, seja com pilotos da mesma equipe (Fernando Alonso e Nico Rosberg) ou de uma rival (Felipe Massa, Vettel e Verstappen). Questionado qual tipo de batalha ele prefere, interna ou com equipes rivais, o heptacampeão falou sobre a tensão de uma rivalidade com companheiros de box.

“[Com pilotos de outras equipes] É mais legal. Acho que batalhas internas... é preciso lembrar que esse é um esporte diferente dos demais. Se você olhar para o futebol, todos estão trabalhando com o mesmo objetivo”.

“Já esse esporte é um pouco confuso, porque você tem dois campeonatos. Um de equipes, em que dois pilotos são contratados para pontuar pela equipe e vencer o campeonato. Essa é a prioridade. Mas aí você tem o de pilotos, com cada um querendo vencer o campeonato. Então é uma batalha tensa”.

“É por isso que eu acho que isso [batalhas contra outras equipes] torna as corridas melhores, o campeonato mais emocionante, quando é equipe contra equipe”.

